牛津大學路德維希分校的研究人員在小眼球相關轉錄因子（MITF）及其如何調節其目標基因方面取得了重大發現。 MITF 在色素細胞的發育中起著至關重要的作用，並且還與黑色素瘤（一種皮膚癌）有關。 這項發表在《自然通訊》上的研究結果揭示了 MITF 控制基因表現背後機制的關鍵見解。

Pakavarin Louphrasitthiphol 和 Colin Goding 領導的研究人員發現，特定賴氨酸殘基 K206 的乙醯化會抑制 MITF 與分化相關 DNA 元件結合的能力。 乙醯化透過修飾蛋白質 CBP/p300 來改變 MITF 的 DNA 結合偏好。 這項發現為瓦登堡症候群的病理學提供了寶貴的見解，這是一種以與 K206 突變相關的色素沉著缺陷為特徵的遺傳性疾病。

研究的另一個值得注意的觀察結果是，細胞核中超過 40% 的 MITF 分子仍與 DNA 緊密結合，停留時間延長超過 100 秒。 這種延長的結合持續時間表明 MITF 可能在建立和維持黑色素細胞中特定染色質結構方面發揮作用，類似於參與染色質組織的其他轉錄調節因子。

了解調節 MITF 標靶選擇性和 DNA 結合的機制對於理解黑色素瘤的發展和指導未來的治療策略至關重要。 該領域的進一步研究可能集中在探索 MITF DNA 結合和乙醯化中涉及的精確分子相互作用，以及研究其他因素對其標靶選擇性的貢獻。 這些知識可以為黑色素瘤治療以及與色素細胞發育相關的其他疾病的有針對性的干預鋪平道路。

資料來源：《自然通訊》(2023) DOI：10.1038/s41467-023-41793-7