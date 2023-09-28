解釋沿海生態系中的氧氣變化

氣候變遷和污染導致海洋含氧量下降，對海洋生物和生態系統造成重大威脅。 然而，阿卜杜拉國王科技大學 (KAUST) 的研究人員表示，要準確預測海洋生物的命運需要考慮海洋生態系統模型中氧氣水平隨時間和空間的變化。

目前的模型無法捕捉富含產氧生物的沿海生態系統中的氧氣動態，例如海草草甸、紅樹林和珊瑚礁。 與生產力較低的海洋區域（有時被稱為“藍色沙漠”）相比，這些生態系統具有不同的動態。

在海洋科學家 Marco Fusi 領導的一項研究中，對紅樹林中螃蟹的觀察揭示了它們在氧氣過飽和水域中生存的能力，這要歸功於溫暖溫度下氧氣產量的增加。 研究人員還發現威尼斯潟湖和紅海珊瑚礁的氧氣水平存在波動，挑戰了先前關於缺氧「死亡區」的假設。

研究強調需要開發複雜的數學模型，將海洋生態系統管理中氧氣水平的變化納入考慮。 基於溶氧平均值的線性模型不足以捕捉沿海生態系的真實動態。

研究的結果表明，生產性生態系統中的海洋物種具有很高的適應能力和恢復能力，這與先前對生物多樣性嚴重喪失的預測形成鮮明對比。 透過將波動納入模型，科學家可以更了解海洋物種適應和製定有效保護策略的能力。

這項研究發表在《自然地球科學》雜誌。

資料來源：Folco Giomi 等人，生態相關規模的海洋生產性生態系中的氧動態，《自然地球科學》（2023 年）