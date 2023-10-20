分析波在時變介質中的行為

東芬蘭大學和坦佩雷大學的研究人員最近進行的一項研究探討了波在時變介質中的行為。 透過考慮波速會隨時間變化，研究人員提出了所謂的加速波方程式。 此方程式考慮了相對論效應並對各種現像有影響。

在他們的研究中，研究人員發現加速波動方程式只允許時間向前流動的解，從而建立明確定義的時間方向或「時間箭頭」。 雖然時間的方向通常是透過熵的增加來確定的，但這項研究表明，即使在單一粒子的層面上，時間的方向也是固定的。

該研究中提出的框架也解決了長期存在的亞伯拉罕-明可夫斯基爭議的爭論。 它解決了光進入介質時動量會發生什麼變化的問題。 研究人員發現，從波浪的角度來看，動量沒有變化。

此外，加速波方程式允許對時變材料中的波進行分析建模。 這是特別有價值的，因為它可以研究以前只能透過數值模擬才能獲得的情況。 該研究還提供了對諸如無序光子時間晶體中波的行為等現象的見解，其中由於波所經歷的彎曲時空，局部破壞了能量守恆。

這項研究對各個領域都具有重要意義，包括日常光學效應、廣義相對論的實驗室測試以及對時間首選方向的更深入了解。

來源：

– Matias Koivurova 等人，“時變媒體、相對論和時間之箭”，Optica。

– 東芬蘭大學