膨脹顯微鏡：提高光學顯微鏡的分辨率

幾個世紀以來，使用玻璃透鏡和光線的顯微鏡一直是實驗室研究的基石。 儘管存在電子顯微鏡等更強大的設備，但它們的高成本和維護要求使得它們對於大多數實驗室來說不切實際。 因此，使用光線和鏡頭放大物體的共焦顯微鏡成為許多研究人員的首選。 然而，這些顯微鏡在解析接近所用光波長的物體時面臨局限性，導致衍射導致影像失真。

細菌、真菌和病毒等微生物都屬於這個尺寸範圍，這給尋求研究和診斷它們的微生物學家和病理學家帶來了挑戰。 為了克服這些障礙，過去八年出現了膨脹顯微鏡技術，使研究人員能夠透過擴大所觀察的微生物的尺寸來提高傳統顯微鏡的分辨率。

膨脹顯微鏡利用聚電解質水凝膠來膨脹樣品。 這些凝膠吸水性很強，加水後會膨脹。 樣品（包括蛋白質等特定生物分子）固定在該凝膠基質上。 隨著凝膠膨脹，樣品膨脹至四倍，消除了衍射引起的變形。

然而，膨脹顯微鏡在確保樣品均勻膨脹方面遇到困難。 許多微生物中細胞壁的存在阻礙了擴增，並且每個生物分子都需要特定的錨定步驟，使得該過程是勞動密集型的，並且在可擴展的樣品類型方面受到限制。

2023 年 XNUMX 月，卡內基美隆大學趙永新領導的生物技術研究團隊開發了一種名為 µMagnify 的新型擴展顯微鏡平台。 該平台利用了一種水凝膠，該水凝膠在整個凝膠基質中普遍結合生物分子，從而使樣品擴展更加均勻，並擴大了可觀察的生物體和組織的範圍。 然而，仍有兩個挑戰：細胞壁問題以及標記和識別特定結構的能力。

為了解決細胞壁問題，研究人員將熱處理與細胞壁消化酵素混合物結合，成功擴增了多種病原體和感染組織，包括強大的細菌和真菌生物膜。

另一個挑戰涉及標記蛋白質以識別所觀察細胞內的關鍵結構或蛋白質。 通常採用螢光標記，但由於波長重疊，傳統上僅允許有限數量的顏色。 然而，趙的團隊開發了一種沖洗和重複方法，可以在單一樣品中進行多輪標記。 與增強的圖像擴展相結合，可以實現多種蛋白質相互作用和結構的 3D 可視化。

µMagnify 系統提供了一種經濟高效且簡單的解決方案，可增強現有共焦顯微鏡的功能和多功能性。 每個樣本的估計成本為 10 美元，全世界的實驗室都可以採用這項技術。 在撒哈拉以南非洲和東南亞等資源有限且微生物病原體流行率較高的地區，該系統具有巨大的潛力。 研究人員甚至開發了一個名為 ExMicroVR 的虛擬實境程序，用於資料視覺化，促進多個研究人員對相同樣本的協作研究。

（資料來源：趙永新等人，Advanced Science）