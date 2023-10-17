新技術可以減少光害並恢復夜空的清晰視野

一種新的路燈技術已經開發出來，可以幫助減輕光污染問題，並為天文學家恢復清晰的夜空視野。 由於廣泛使用明亮的 LED 燈而造成的光污染已成為世界各地天文台日益嚴重的威脅。 這些節能 LED 燈比傳統白熾燈消耗更少的電力，但亮度更高，安裝在城市中時，可以使天空發出更亮的光。

結果，由於地球大氣層的光散射過多，許多曾經位於黑暗、偏遠地區的天文台現在看到的星星越來越少。 這個問題一直抵消瞭望遠鏡技術的進步。 最近的一項研究表明，恆星正以平均每年 10% 的速度從天空中消失。

德國新創公司 StealthTransit 最近測試了該問題的潛在解決方案。 該公司的技術名為“DarkSkyProtector”，由三個部分組成：一個使LED 燈以難以察覺的頻率閃爍的設備、一個GPS 接收器以及一個專門設計的望遠鏡相機快門，該快門可以與LED 燈同步閃爍。 透過僅在 LED 燈關閉的短暫時間內打開快門，該技術可以顯著減少天文影像中不需要的天空輝光。

在俄羅斯高加索山脈天文台進行的實驗表明，DarkSkyProtector 可以將影像中的天空輝光減少 94%，令人印象深刻。 這項技術有潛力使所有類型的燈都適合天文學，包括戶外廣告和室內照明。 它可以過濾掉附近城鎮和村莊以及天文臺本身的光線。

StealthTransit表示，大多數現有的LED燈都可以在閃爍模式下運行，專門為保護夜空而設計的新燈不會比目前的LED技術更昂貴。 該系統唯一昂貴的元件是輕巧靈活的望遠鏡快門，它每秒需要閃爍約 150 次。 該公司希望在不久的將來將該技術應用於更大的望遠鏡。

儘管仍處於原型階段，StealthTransit 的目標是在未來五到七年內為世界上最好的望遠鏡提供商業上可行的產品。

來源：

– Space.com – “新的路燈技術可以讓天文學家的夜晚再次黑暗”