我們的太陽系中是否隱藏著第九顆行星？

根據發表在《天文學雜誌》上的一項研究，有趣的證據表明太陽系中存在第九顆行星。 這篇論文探討了遙遠的柯伊伯帶中天體的奇特軌道，柯伊伯帶是海王星之外的一個盤狀區域，是矮行星和眾多跨海王星天體（TNO）的所在地。 雖然之前有基於對塞德娜等海星天體的觀測而聲稱存在第九顆行星的說法，但這項新研究提出了不同的觀點。

研究表明，塞德娜的高度偏心且細長的軌道，以及其他海王星天體的傾斜軌道，可以用一顆地球大小的行星的存在來解釋。 電腦模擬表明，這個假設的行星質量需要是地球的 1.5-3 倍，並且位於地球與太陽之間距離的 250-500 倍處。 它的軌道也將與太陽系平面傾斜 30°，這種現像被稱為「柯伊伯帶行星情景」。

在太陽系外發現一顆地球大小的行星將對行星科學產生深遠的影響。 這需要重新評估行星的定義，有可能建立一類新的行星。 此外，太陽系形成和行星發展的理論需要修改。

該理論可以透過在地球與太陽之間距離約 150 倍處搜尋海天組織 (TNO) 簇來檢驗。 對此類物體的探測將作為第九行星存在的證據。 即使是一些新的海天天體的發現也可能徹底改變我們對太陽繫起源的理解。

總之，太陽系中存在第九顆行星的可能性為進一步探索和重新評估我們對天體鄰居外部的了解提供了一條令人興奮的途徑。

來源：

– 天文學雜誌：[來源名稱]

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