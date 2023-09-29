尋找快速射電爆發和重力波之間的聯繫

摘要：天文學家長期以來一直對快速電波爆發很感興趣，這種射電波的強烈閃光只持續幾分之一秒，但釋放的能量相當於太陽數年釋放的能量。 這些爆發有多種潛在的解釋，包括高度磁化的中子星、緻密恆星的碰撞或其他奇異現象。 為了確定哪些理論是正確的，科學家轉向重力波望遠鏡來尋找連結。

重力波是宇宙結構中的漣漪，可以提供有關快速射電爆發的附加資訊。 與光或無線電波等電磁訊號不同，重力波穿過物質時不受影響。 天文學家已經探測到來自緻密恆星碰撞系統的引力波，並意識到快速電波爆發也可能產生重力波訊號。

在《天文物理學雜誌》上發表的一項新研究中，研究人員將數十次快速射電爆發觀測數據與重力波望遠鏡的資訊進行了交叉引用。 透過估計每個快速電波爆發的距離和位置，科學家在每個事件發生的時間和天空位置周圍搜尋重力波訊號。

儘管研究人員在這項研究中沒有發現快速射電爆發和重力波之間有任何決定性的聯繫，但樣本中最接近的爆發提供了有價值的見解。 雖然距離爆發的距離仍不確定，但重力波探測器的敏感範圍正在逼近，這使得科學家相信，重力波源可能是快速射電爆發的一小部分。

這項研究強調了使用多種觀測和資料管道來揭開天文物理現象之謎的重要性。 射電天文學家和重力波天文學家之間的進一步研究和合作可能會讓我們更深入地了解快速射電爆發的起源以及重力波在其產生中的作用。

定義：

– 快速電波爆發：來自太空的強烈無線電波閃光，持續時間很短，但釋放的能量相當於太陽多年釋放的能量。

– 重力波：由大質量物體的加速所引起的時空結構中的漣漪。 它們是愛因斯坦廣義相對論所預測的，並於 2015 年首次被直接探測到。

– 電磁訊號：透過空間傳播的電場和磁場波，例如光、無線電波和 X 射線。

來源：

– *《天文物理學雜誌》*：快速射電爆發和重力波資料交叉引用的研究。