更安全的蠟燭替代品：蠟燭暖燈

如果您喜歡蠟燭的氛圍和香味，但擔心它們可能造成的空氣污染，請考慮購買蠟燭暖燈。 與燃燒並向空氣中釋放污染物的傳統蠟燭不同，蠟燭暖燈加熱蠟以釋放其氣味，污染物更少，火災風險為零。
燃燒蠟燭，無論有香味或無香味，都會產生顆粒物和一氧化碳，以及揮發性有機化合物 (VOC)。 這些揮發性有機化合物會導致各種健康問題，例如噁心、頭暈、疲勞、頭痛和呼吸道刺激。 在某些情況下，蠟燭中的細顆粒物甚至可以進入血液並影響心臟。
雖然 2014 年進行的一項研究得出結論，香氛蠟燭在正常情況下不會造成已知的健康風險，但仍建議限制其使用。 蠟燭暖燈提供了更安全的選擇，它無需明火即可熔化蠟並釋放氣味。 儘管蠟燭暖燈仍然會排放揮發性有機化合物，但與燃燒的蠟燭相比，它們產生的顆粒物和一氧化碳更少。
為了進一步減少潛在的不利影響，建議在使用蠟燭暖燈時打開窗戶以改善通風。 透過使用蠟燭暖燈，您可以享受您最喜歡的蠟燭的香味，同時減少相關的健康風險。
市面上有各種蠟燭暖燈，每種都有獨特的功能和設計。 一些流行的選項包括：
- Funistree 黑色蠟燭暖燈：這款精緻的燈具有溫和的熱量來融化蠟並釋放香味。 它有一個可調節的頸部，可容納不同尺寸的蠟燭罐。
- Habitu 蠟燭暖燈：該燈由加拿大公司製造，並有黑色或白色燈罩可供選擇。 它有一個可調節的頸部和一個用於自動關閉的可編程定時器。
- Liknapho 復古蠟燭暖燈：這款燈具有復古外觀和牛奶玻璃燈罩，可容納高度高達 13 英寸的蠟燭。 它還具有定時器功能，供個性化使用。
- Light It Upp 找到蠟燭暖爐燈：這款黃銅燈是多功能的個性單品，既可用作強調燈，又可用作蠟燭加熱器。 它的價格較高，但因其設計而受到高度讚揚。
- Living With Candella 蠟燭暖燈：這款燈採用霧面灰色簡約設計，配有可調式頸部和可編程計時器，由加拿大的小型企業發貨。
購買蠟燭暖燈可以讓您享受蠟燭的舒緩氛圍和香味，同時最大限度地減少與燃燒蠟燭相關的潛在健康風險。 使用蠟燭暖燈做出更安全的選擇並增強您的蠟燭體驗。
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定義：
- 粒狀物：懸浮在空氣中的微小顆粒，吸入後可能有害
- 一氧化碳：一種無色無味的氣體，吸入高濃度時可能有毒
- 揮發性有機化合物 (VOC)：在室溫下容易蒸發到空氣中的化學物質，可能會導致健康問題
- 同儕審查研究：在發表之前由該領域專家評估和評審的研究
來源：
加拿大衛生部水和空氣品質局（生物學家 Francis Lavoie）
原始文章“蠟燭的更安全替代品：蠟燭暖燈”沒有具體的來源 URL。