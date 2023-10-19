更安全的蠟燭替代品：蠟燭暖燈

如果您喜歡蠟燭的氛圍和香味，但擔心它們可能造成的空氣污染，請考慮購買蠟燭暖燈。 與燃燒並向空氣中釋放污染物的傳統蠟燭不同，蠟燭暖燈加熱蠟以釋放其氣味，污染物更少，火災風險為零。

燃燒蠟燭，無論有香味或無香味，都會產生顆粒物和一氧化碳，以及揮發性有機化合物 (VOC)。 這些揮發性有機化合物會導致各種健康問題，例如噁心、頭暈、疲勞、頭痛和呼吸道刺激。 在某些情況下，蠟燭中的細顆粒物甚至可以進入血液並影響心臟。

雖然 2014 年進行的一項研究得出結論，香氛蠟燭在正常情況下不會造成已知的健康風險，但仍建議限制其使用。 蠟燭暖燈提供了更安全的選擇，它無需明火即可熔化蠟並釋放氣味。 儘管蠟燭暖燈仍然會排放揮發性有機化合物，但與燃燒的蠟燭相比，它們產生的顆粒物和一氧化碳更少。

為了進一步減少潛在的不利影響，建議在使用蠟燭暖燈時打開窗戶以改善通風。 透過使用蠟燭暖燈，您可以享受您最喜歡的蠟燭的香味，同時減少相關的健康風險。

市面上有各種蠟燭暖燈，每種都有獨特的功能和設計。 一些流行的選項包括：

Funistree 黑色蠟燭暖燈：這款精緻的燈具有溫和的熱量來融化蠟並釋放香味。 它有一個可調節的頸部，可容納不同尺寸的蠟燭罐。 Habitu 蠟燭暖燈：該燈由加拿大公司製造，並有黑色或白色燈罩可供選擇。 它有一個可調節的頸部和一個用於自動關閉的可編程定時器。 Liknapho 復古蠟燭暖燈：這款燈具有復古外觀和牛奶玻璃燈罩，可容納高度高達 13 英寸的蠟燭。 它還具有定時器功能，供個性化使用。 Light It Upp 找到蠟燭暖爐燈：這款黃銅燈是多功能的個性單品，既可用作強調燈，又可用作蠟燭加熱器。 它的價格較高，但因其設計而受到高度讚揚。 Living With Candella 蠟燭暖燈：這款燈採用霧面灰色簡約設計，配有可調式頸部和可編程計時器，由加拿大的小型企業發貨。

購買蠟燭暖燈可以讓您享受蠟燭的舒緩氛圍和香味，同時最大限度地減少與燃燒蠟燭相關的潛在健康風險。 使用蠟燭暖燈做出更安全的選擇並增強您的蠟燭體驗。

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定義：

粒狀物：懸浮在空氣中的微小顆粒，吸入後可能有害

一氧化碳：一種無色無味的氣體，吸入高濃度時可能有毒

揮發性有機化合物 (VOC)：在室溫下容易蒸發到空氣中的化學物質，可能會導致健康問題

同儕審查研究：在發表之前由該領域專家評估和評審的研究

來源：

加拿大衛生部水和空氣品質局（生物學家 Francis Lavoie）

原始文章“蠟燭的更安全替代品：蠟燭暖燈”沒有具體的來源 URL。