令人驚嘆的天體事件：日環食

日環食將於 14 月 XNUMX 日發生，為北美洲、中美洲和南美洲的觀測者帶來令人驚嘆的奇觀。 這種天體現象為科學家研究太陽系複雜的動力學提供了一個難得的機會。 美國太空總署總部太陽物理學部代理主任佩格·盧斯將其描述為「看到美麗的火環日食時的敬畏和奇蹟」。

「火環」一詞是指日環食的出現。 與日全食不同，日環食期間，月球位於其軌道上距離地球最遠的點，因此它不能完全遮擋太陽。 相反，太陽的火光在月亮的影子周圍形成一圈，創造出引人注目的視覺效果。

日環食將於太平洋時間上午 9:13 在美國開始，從俄勒岡州海岸開始，穿過德克薩斯州墨西哥灣沿岸。 它將在俄勒岡州、內華達州、猶他州、新墨西哥州、德克薩斯州、加利福尼亞州、愛達荷州、科羅拉多州和亞利桑那州等州可見。 日食將於中部時間中午 12:03 結束。

離開美國後，日食將繼續穿越墨西哥、貝里斯、宏都拉斯、巴拿馬和哥倫比亞，最後抵達巴西納塔爾南美洲大西洋沿岸的終點。

對於那些無法直接目睹日食的人，美國太空總署將提供該事件的現場直播，展示來自美國不同地點的景觀。

在日環食期間，觀測者將目睹事件的幾個階段。 最初，當月亮開始從太陽前面經過時，會發生新月形的日偏食。 大約一小時二十分鐘後，月亮將與太陽直接對齊，形成火環，也稱為環形。 根據觀察者的位置，此階段將持續一到五分鐘。 天空會變得更暗，儘管不像日全食時那麼暗，動物可能會表現出黃昏時的典型行為。

為了安全地觀察日環食，使用經過認證的日食眼鏡或手持式太陽觀察器至關重要。 普通太陽眼鏡或光學設備（例如相機、望遠鏡或雙筒望遠鏡）無法提供足夠的保護，並且仍然會讓有害的太陽光線到達眼睛。

這種天體事件非常罕見，該地區的下一次日環食要到 2046 年才會發生。因此，請務必採取必要的預防措施，安全地目睹這一令人驚嘆的現象。

來源：

– CNN.com

– 美國太空總署總部