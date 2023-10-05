宇宙空爆與敘利亞農業的誕生

最近的一項研究表明，敘利亞的農業可能是由於 12,800 年前的災難事件而出現的。 研究人員認為，一顆彗星碎片與地球大氣層相撞，引發爆炸並造成重大環境變化。 這一事件的後果迫使阿布胡賴拉史前定居點的狩獵採集者採用農業實踐作為生存手段。

這項研究發表在《科學開放：空氣爆炸和隕石坑影響》雜誌上，是對新仙女木撞擊假說的更大規模調查的一部分。 這項假說提出，大約 13,000 年前，宇宙撞擊導致了地球突然異常變冷。

研究人員認為，在宇宙空爆之後，阿布胡賴拉地區經歷了從更潮濕的環境轉變為更乾燥的環境。 這種氣候變遷可能導致當地資源減少，並促使居民發展農業作為生計。 農業使他們能夠自己種植食物，並減輕空爆造成的環境波動的影響。

支持這一假設的證據的發現意義重大，因為它為該地區農業的起源提供了新的視角。 此前，人們普遍認為農業的發展完全是人類有意介入的結果。 然而，這項研究表明，災難性事件可能在其出現過程中發揮了至關重要的作用。

需要進一步的研究來充分了解宇宙爆炸對早期農業實踐的影響以及它如何塑造人類文明的進程。 然而，這項研究為宇宙事件、環境變化和人類適應之間複雜的相互作用提供了寶貴的見解。

來源：

– 加州大學聖塔芭芭拉分校

– 科學開放：空中爆炸與隕石坑影響