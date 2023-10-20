俄羅斯堪察加半島的火山活動

2023 年8 月中旬，透過Landsat XNUMX 上的操作陸地成像儀(OLI) 拍攝的影像，可以看到俄羅斯堪察加半島上的鄰近火山正在噴發。該影像顯示了歐亞大陸最高的活火山克柳切夫斯科伊成層火山，噴發少量的火山灰。氣體、蒸氣和灰燼向東北方向飄去。 山體清晰的圓錐形和上升的羽流在周圍的雪上投下陰影，營造出三維感。

2023 年 300 月早些時候，堪察加火山爆發響應小組 (KVERT) 報告稱，克柳切夫斯科伊 (Klyuchevskoy) 開始發生斯特龍博利安 (Strombolian) 噴發。 XNUMX月，在其東南側發現了新的熔岩流。 火山持續爆發，導致不同數量的火山灰被釋放到大氣中。 由於灰燼和氣體排放，航空顏色代碼有時會提升為橙色。 在拍攝影像之前，Klyuchevskoy 的活動加劇，熔岩流增加，白熾材料噴射到火山口邊緣上方 XNUMX 公尺處。

另一座火山貝濟米安尼（Bezymianny）也在這段時間噴發火山羽流。 然而，由於雲庫的存在，在圖像中區分起來更具挑戰性。 16 月 70 日，KVERT 觀察到 Bezymianny 的活動增加，包括碎片雪崩和火山灰被吹到火山東北約 XNUMX 公里處。

堪察加半島以其火山活動而聞名，擁有 300 多座火山。 圖像中描繪的克柳切夫斯卡亞山脈特別容易發生地質戲劇性事件。 一名太空人在國際太空站拍攝的照片也捕捉到了克柳切夫斯科伊火山和別濟米安尼火山最近噴發的跡象。

資料來源：美國太空總署地球觀測站影像，由梁萬美使用美國地質調查局的陸地衛星資料拍攝。 林賽杜爾曼的故事。