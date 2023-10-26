NASA 與 ESA 合作開發用於阿爾忒彌斯任務的先進相機

美國太空總署凱旋重返月球的計畫正在加速推進，專門為太空人設計的新型相機可以在太空中捕捉令人驚嘆的影像。 手持通用月球相機 (HULC) 正在與歐洲太空總署 (ESA) 合作開發，用於計劃於 2025 年 XNUMX 月執行的阿耳忒彌斯 III 任務。

為了確保最佳性能，該相機將透過重新利用現成的專業相機機身來建造。 它將配備最先進的鏡頭和非凡的感光度，使太空人能夠在直射和低光源條件下捕捉影像。 透過採用無反光鏡設計，該相機充分利用了市場上最好的無反光鏡相機所具備的卓越的低光功能和動態範圍。

最近的測試證明了相機的巨大潛力，可以模擬多種環境（例如深暗洞穴和塵土飛揚的平原）中的月球照明條件。 這些評估為研究人員進一步提高其性能提供了寶貴的見解。

NASA 進行了多項修改，以使消費級相機適應太空環境。 添加了隔熱毯，以保護相機免受太空極冷的影響，太空中的溫度可能降至 -328°F / -200°C。 這款毯子還可以保護相機免受月球塵埃的侵害，月球塵埃以其磨損性和損壞設備的可能性而聞名。 此外，考慮到使用笨重的手套操作相機按鈕的挑戰，NASA 重新設計了介面，加入了更大的按鈕並限制了選項的數量，以提高易用性。

這款相機最顯著的功能之一是其先進的視訊功能。 太空人將使用歐空局電子野外手冊記錄他們的探索活動，以便地質教員可以即時追蹤和支援太空人。 該工具增強了地質實地考察期間的科學協作和記錄。

與先前使用功能有限的哈蘇機械相機的阿波羅任務相比，阿耳忒彌斯任務的目標是顯著增加捕獲的視覺內容量。 為了確定最適合任務的鏡頭，團隊一直在積極探索各種選擇，包括微距鏡頭和風景鏡頭。

手持式萬能月球相機的開發代表了太空探索領域令人興奮的進步，有望為月球表面提供前所未有的見解。 美國太空總署和歐洲太空總署之間的合作體現了國際社會為突破人類知識邊界和擴大我們對宇宙的理解而做出的努力。

常見問題

1.什麼是手持式萬用月球相機（HULC）？

手持通用月球相機(HULC) 是由NASA 和歐洲太空總署(ESA) 開發的相機，供太空人在太空任務期間捕捉影像，特別是計劃於2025 年XNUMX 月執行的阿耳忒彌斯III 任務。

2. HULC與以前的月球相機有何不同？

與之前的月球相機不同，HULC 由現成的專業相機機身組裝而成，並採用了最先進的鏡頭。 它被設計為無反光鏡，這使得它在直射光和低光條件下都表現出色。 此外，HULC 還進行了一些修改，以適應空間限制，例如熱保護和適合戴著手套的太空人的使用者友好介面。

3. HULC 做了哪些修改？

美國太空總署添加了隔熱毯，以保護相機免受太空中的極冷和月球塵埃的影響，這些可能會造成損壞。 介面也經過重新設計，按鈕更大，選項更少，方便戴著笨重的手套進行操作。

4. HULC 的影片功能有哪些？

HULC 具有先進的視訊功能，讓太空人可以即時記錄他們的探索活動。 這個視訊片段會傳輸給地質講師，他們可以從科學室提供即時支援和分析。

5. HULC 對太空探索有何貢獻？

HULC 的開發代表了太空探索的重大進步，使太空人能夠捕捉月球表面的高品質影像和影片。 這些數據將提供寶貴的見解，並有助於我們了解月球環境。