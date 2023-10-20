研究人員開發出改變量子材料中電子流的電學方法

賓州州立大學的一組研究人員透過開發一種新的電學方法來改變電子流的方向，在量子材料方面取得了重大突破。 他們的方法已在表現出量子反常霍爾（QAH）效應的材料中得到證實，可能對下一代電子設備和量子電腦的開發產生影響。

QAH 效應特別有前景，因為它允許電子沿著材料邊緣流動而不會造成任何能量損失。 這種無耗散流動，也稱為手性邊緣電流，消除了反向散射，並擁有量化霍爾電阻和零縱向電阻。

在這項研究中，研究人員設計了一種具有最佳化電子流特定特性的 QAH 絕緣體。 他們向絕緣體施加 5 毫秒的電流脈衝，引起材料內部磁性的變化，從而改變電子流的方向。 這種改變方向的能力對於最大化量子技術中的信息傳輸、儲存和檢索至關重要。

以前改變電子流方向的方法依賴外部磁鐵，但這種方法對於智慧型手機等小型電子設備來說並不理想。 研究人員發現了一種方便的電子方法，不需要笨重的磁鐵。 透過增加施加電流的密度並縮小QAH絕緣體元件的寬度，他們實現了非常高的電流密度，有效地切換磁化方向和電子傳輸方向。

研究人員將量子材料從磁控製到電控制的這種變化與傳統記憶儲存從舊的基於磁性的方法到更新的電子方法的轉變進行了比較。 他們還提供了對其方法的理論解釋和支持他們的發現的實踐證據。

該團隊目前正在研究如何在電子前進時暫停電子，以便有效地打開和關閉系統。 他們也正在研究在較高溫度下證明 QAH 效應的方法。

這項研究為開發更先進的電子設備和實現量子運算的潛力帶來了希望。

資料來源：袁文、週立軍、楊凱等。 量子反常霍爾絕緣體中邊緣電流手性的電切換。 納特。 馬特。 （2023）。 DOI：10.1038/s41563-023-01694-y