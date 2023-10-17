新的人工智慧工具可自動偵測超新星並對其進行分類

一種名為「明亮瞬態調查機器人」(BTSbot) 的全新全自動人工智慧 (AI) 工具已成功檢測、識別和分類第一顆超新星。 BTSbot 由西北大學領導的國際合作開發，有潛力透過消除人為錯誤來顯著加速超新星的分析和分類過程。

目前的做法是人類與機器人系統一起工作來探測和分析超新星。 BTSbot 團隊估計，在過去六年中，人類花了大約 2,200 個小時對超新星候選人進行目視檢查和分類。 透過自動化這個過程，BTSbot 為研究人員騰出了寶貴的時間來專注於其他任務並加快發現的步伐。

BTSbot系統的機器人和人工智慧演算法觀察、識別並與另一台望遠鏡通信，確認超新星的發現，標誌著一個重要的里程碑。 下一步是完善模型，使機器人能夠隔離恆星爆炸的特定子類型。 將人類從循環中移除可以讓研究團隊有更多的時間來分析他們的觀察結果並提出新的假設。

為了開發人工智慧工具，該團隊使用來自近 1.4 個來源的超過 16,000 萬張歷史圖像（包括已確認的超新星和其他天文現象）來訓練機器學習演算法。 然後，BTSbot 使用最近發現的一顆超新星候選進行了測試，並成功識別和驗證了該候選超新星。 一旦候選者被確定為 Ia 型超新星，自動化系統就會與天文學界分享這項發現。

這項自動偵測和分類超新星的突破有可能透過迅速加快發現和分析的步伐而徹底改變天文學領域。 透過利用人工智慧技術，研究人員可以專注於解釋數據並開發有關這些宇宙爆炸起源的新理論。

資料來源：西北大學

定義：

超新星：超新星是在大質量恆星生命週期結束時發生的強烈爆炸，導致釋放大量能量。

自動化：使用機器或軟體在沒有人工幹預的情況下執行任務。

機器學習：人工智慧的一個子集，使系統能夠從資料中學習並提高其效能，而無需明確程式設計。