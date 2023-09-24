攜帶小行星樣本的美國太空總署太空艙降落在昆士蘭州猶他州沙漠科學家收集數據

九名昆士蘭科學家將在研究 NASA 太空艙中發揮重要作用，太空艙中裝有一顆 4.5 億年前小行星的樣本，該小行星即將墜毀在猶他州沙漠中。 該太空艙是 NASA OSIRIS-REx 任務的一部分，裝有 250 年從近地小行星 Bennu 收集的約 2020 克岩石。這標誌著美國首次從小行星收集樣本，日本此前也進行過類似的收集工作。2018年和2010 年的任務。收集到的樣本將為地球和太陽系的形成提供有價值的見解。

昆士蘭州的科學家將收集太空艙下降過程中的數據，該太空艙以每秒 12 公里的速度重新進入地球大氣層，表面溫度高達攝氏 3,000 度。 這些數據對於改進未來太空船的設計至關重要，重點是減輕太空艙的重量。 科學家對這項任務既興奮又緊張，因為它帶來了各種挑戰，例如白天重返大氣層。

工程師傑里米·莫蘭（Jeremy Moran）是參與追蹤太空艙的科學家之一，他將與 NASA 合作形容為夢想成真。 他認為，從重返大氣層過程中捕捉真實數據至關重要，因為這類任務十年才發生一次。 昆士蘭科學家將在飛機上操作科學設備，從太空艙下降過程中捕捉有價值的數據。

除了昆士蘭科學家之外，來自日本宇宙航空研究開發機構、斯圖加特大學和昆士蘭大學等多個組織的研究人員也將參與這項任務。 這項合作旨在加深我們對太陽系的了解並推進太空船設計。

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