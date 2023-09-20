出生於邁阿密的太空人弗蘭克·盧比奧將成為歷史上太空旅行時間最長的美國太空人，從而達到一個重要的里程碑。 盧比奧於2019 年從NASA 太空人計畫畢業，於21 年2022 月371 日踏上了他的第一次太空之旅。截至週四，他將在太空度過令人驚嘆的355 天，超過了馬克范德黑(Mark Vande Hei) 保持的XNUMX 天的先前紀錄。 盧比奧的探險充滿了挑戰和回報，充滿了激動人心的時刻和偉大的職業成就。

在國際太空站的採訪中，盧比歐對代表他的辦公室和團隊執行這項具有里程碑意義的任務表示感謝。 他承認這段旅程的艱辛，但也強調了這段旅程帶給他的成就感和榮譽。 盧比歐最初的預期是執行為期六個月的任務，但由於他所乘坐的太空船冷卻劑洩漏，正常返回地球變得不可能。 因此，俄羅斯航太局派出了一艘無人駕駛飛船來接回盧比歐和與他共享太空站的兩名太空人。

在整個任務過程中，盧比歐使用了各種應對機制，包括保持積極態度、與家鄉親人保持聯繫以及依靠團隊的支持。 儘管面臨挑戰，盧比歐相信，一旦你致力於一項使命並接受兩年的緊張培訓，一種責任感就會油然而生。

在成為太空人之前，盧比歐曾在美國陸軍擔任中校，並獲得了作為戰鬥士兵和飛行員的寶貴經驗。 此外，他還擁有醫學博士學位，並獲得家庭醫生和飛行外科醫生認證。

展望返回地球，盧比歐承認他的身體需要時間來重新適應重力。 他可能需要兩到六個月的時間才能恢復正常的活動能力並舒適地承受重量。

盧比歐回國後最令人期待的時刻就是與家人團聚，享受後院的寧靜，品嚐新鮮的沙拉。 他非凡的旅程激勵了未來的太空旅行者，並凸顯了太空人為科學和探索進步所做的奉獻和犧牲。

來源：

–美國宇航局

- 美國國家公共電台