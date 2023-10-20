科學家在火星上發現潛在的泥湖

科學家發現了他們認為火星上曾經有一個泥湖的證據，這可以為尋找火星上過去生命的跡象提供寶貴的線索。 這項研究的重點是 Hydraotes Chaos，這是火星上的一個混亂地形區域，由山脈、隕石坑和山谷組成。 研究人員分析了美國太空總署火星勘測軌道飛行器拍攝的影像，發現了 Hydraotes Chaos 內的一個平坦區域，顯示出沉積物和泥漿從地表以下冒泡的跡象。

研究表明，大約 3.4 億年前，Hydraotes Chaos 的一個含水層系統崩潰，導致大規模洪水，在地表沉積了大量沉積物。 如果仔細檢查，這種沉積物可能含有火星上過去生命的生物特徵。 研究人員認為，泥湖中的沉積物形成於大約 1.1 億年前，遠在火星地下水消失、火星變得不適合居住之後。

未來，科學家希望進一步調查這個古老的泥湖，以確定火星何時可能適合居住並可能存在生命。 美國太空總署艾姆斯研究中心正在開發一種名為 EXCALIBR（風化層中脂質生物標記物化學分析萃取器）的儀器，可用於測試岩石中的生物標記物，特別是脂質。 美國國家航空暨太空總署 (NASA) 未來在月球或火星任務中考慮使用 EXCALIBR，Hydraotes Chaos 是該儀器的潛在著陸點。

這項研究為火星曾經孕育生命的可能性提供了新的線索，並強調了進一步探索和分析火星地形的重要性。 它為未來探索火星之謎和過去生命潛在跡象的任務提供了令人興奮的前景。

來源：自然科學報告