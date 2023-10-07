歡迎來到令人興奮的太空飛行世界

九月份，航太界有許多值得關注的時刻。 從小行星樣本在猶他州的成功著陸到印度月球著陸器在月球表面的目擊，有很多理由讓人們對太空探索感到興奮。

最重要的事件之一是一個裝有來自小行星貝努的岩石和塵埃的太空艙的著陸，這些岩石和塵埃是由美國宇航局的奧西里斯-雷克斯任務收集的。 科學家現在將研究這些樣本，以便更多地了解早期太陽系和地球生命的起源。 希望這些樣本能為未來太空探索小行星上的潛在資源提供有價值的洞見。

另一個有趣的發展是對太陽軌道探測器上的相機進行了改造，使科學家能夠觀察太陽大氣層中很少見的區域。 透過阻擋來自太陽中央圓盤的強烈陽光，研究人員能夠捕捉到太陽日冕的獨特影像，該區域通常被太陽的亮度所遮蔽。

在火箭技術方面，斯托克航太公司成功展示了其可重複使用的第二級火箭的垂直起降能力。 這次試飛展示了該公司在開發可著陸和重複使用的火箭部件方面取得的進展，這是追求更永續的太空旅行的重要一步。

此外，SpaceX 繼續在其星艦人類著陸系統方面取得進展，並與 NASA 合作執行未來的月球任務。 SpaceX 上個月成功測試了真空優化發動機，確保其在近地軌道以外的極端寒冷條件下的性能。

輕鬆地說，美國太空總署朱諾號太空船的圖像顯示了繞著木星運行的火山衛星木衛一。 這些令人驚嘆的影像捕捉到了月球動態的表面，以眾多的活火山為標誌。

總體而言，九月對於航太愛好者來說是令人興奮的一個月。 從小行星樣本到月球著陸器，再到令人驚嘆的太陽系影像，我們有很多理由將目光轉向恆星。

來源：

–美國宇航局

– 歐洲航天局 (ESA)

– 斯托克空間

– 太空探索技術公司