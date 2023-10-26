創新突破：可程式光纖為紡織品開啟了新的可能性

麻省理工學院 FibeRobo 團隊的突破性開發推出了一種可編程纖維，可以徹底改變紡織業。 這種纖維被稱為熱驅動液晶彈性體（LCE）纖維，有潛力與嵌入紡織品中的形狀變化界面實現無聲且響應靈敏的相互作用。

與先前的變形光纖不同，FibeRobo 不需要嵌入感測器或複雜的組件。 相反，它會隨著溫度的升高而收縮，並在溫度降低時自行反轉。 這種獨特的功能可以透過將纖維與導電線耦合來實現，從而可以透過施加電流對紡織品的形狀進行數位控制。

FibeRobo 的開發解決了當前變形纖維的局限性，這些局限性主要局限於實驗設置。 例如，現有纖維可能僅在幾次動作後就停止工作，收縮能力有限，並且缺乏自我逆轉的能力。 其他替代方案，例如氣動設備，需要使用空氣壓縮機。

麻省理工學院的研究人員使用了一種液晶彈性體，它由像液體一樣流動但堆疊成週期性晶體排列的分子組成。 透過將這些晶體結構整合到彈性網絡中，他們能夠製造出一種纖維，在加熱時會收縮，在冷卻時會拉伸回原來的長度。

至關重要的是，研究人員能夠透過精心設計的化學物質組合來精確控制纖維的特性，例如厚度和驅動溫度。 這種突破性的製備方法可以生產適用於可穿戴織物且對人體皮膚安全的LCE纖維，這是以前的LCE纖維無法實現的里程碑。

為了克服製造挑戰，團隊開發了一種使用 3D 列印和雷射切割零件以及基本電子設備的機器。 該過程包括加熱 LCE 樹脂，透過噴嘴擠出，用紫外線固化，塗上油，最後利用粉末以促進其整合到紡織製造機械中。 值得注意的是，整個過程只需要一天的時間，並產生大約一公里的可用纖維。

FibeRobo 不僅展現了在紡織業廣泛應用的潛力，而且在經濟實惠方面也具有優勢。 這種纖維的生產成本可以低至每米 20 美分，比市售的變形纖維便宜約 60 倍。

這項突破性的技術已經透過為一隻名叫教授的狗製作壓縮夾克而展示了其潛力。 透過接收智慧型手機的藍牙訊號，夾克能夠「擁抱」狗，提供舒適感並緩解分離焦慮。

FibeRobo 的影響力超出了紡織品範圍，研究人員設想其在從機器人到醫療保健等各個其他領域的應用。 憑藉其靜音和響應靈敏的特性，這種可編程光纖開啟了新的可能性領域，改變了我們與日常物體互動的方式。

常見問題解答：

Q：FibeRobo 是什麼？

答：FibeRobo 是由麻省理工學院跨學科團隊開發的可編程光纖，它會隨著溫度的升高而收縮，並在溫度降低時自動反轉。

Q：FibeRobo 與之前的變形纖維有何不同？

答：FibeRobo 不需要嵌入式感測器或複雜的組件。 它可以使用導電線進行電動驅動，從而對紡織品的形狀進行數位控制。

Q：FibeRobo 與現有替代品相比有哪些優點？

答：FibeRobo 透過提供顯著的收縮能力、自逆轉性和靜音操作來解決當前變形纖維的限制。 而且價格也比較實惠，每米只要20美分。

Q：FibeRobo 的潛在應用有哪些？

答：FibeRobo 對紡織、機器人、醫療保健等領域都有影響。 它可用於建立互動式和自適應對象，從而改善各個領域的使用者體驗。