穀神星：揭開其有機化學物質的神秘面紗

穀神星是主小行星帶中最大的天體，以其有趣的特徵和複雜的有機化學物質繼續讓科學家感到困惑。 美國太空總署的黎明任務研究了穀神星及其較小的對應灶神星，取得了非凡的發現，暗示了這顆矮行星的起源及其潛在的宜居性。

與灶神星不同，穀神星表現出低溫火山活動，顯示存在水和水合礦物質。 該任務還在穀神星上檢測到了由氫和碳原子組成的複雜有機物，這增加了冰冷世界上維持生命條件的可能性。

美國地質學會 GSA Connects 2023 會議上提出的最新研究重點是穀神星有機化學品的起源。 有兩種相互競爭的理論：化學物質要麼就地形成，要麼透過影響傳遞/改變。 了解這些有機物的真正起源可以幫助我們深入了解穀神星的歷史及其潛在的宜居性。

為了調查這一點，行星科學家泰里克·戴利（Terik Daly）和他的同事使用美國太空總署的艾姆斯垂直砲靶場模擬穀神星上的條件進行了撞擊實驗。 他們發現有機物比最初報導的更為廣泛，而且它們似乎能夠抵禦類似穀神星條件的影響。

該研究還利用了黎明號相機和成像光譜儀的數據，將它們結合起來，以便更好地了解穀神星的有機化學物質。 透過將光譜儀的成分資訊推斷到相機更高的空間分辨率，研究人員能夠繪製出穀神星上潛在的富含有機物的區域，該區域顯示出與較舊的撞擊單元和其他表明水的礦物質的相關性。

雖然穀神星有機物的確切起源仍不確定，但這些發現提供了強有力的證據，證明它們是在穀神星本身形成的。 確定這些有機化學物質的來源可以進一步解開穀神星的歷史之謎及其作為宜居世界的潛力。

來源：

– 高夫 (Evan Gough) 的原創文章，《今日宇宙》。