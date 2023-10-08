一套新的監測立方體衛星使用機翼代替推進系統

立方體衛星是用於遠端監測地球的小型衛星，正變得越來越普遍，現在配備了各種推進系統。 然而，西班牙航空航天技術研究所(INTA) 開發的一套新的監測立方體衛星，稱為用於地球觀測研究的先進奈米衛星系統(ANSER)，採用了獨特的方法- 它們使用機翼而不是傳統的推進系統。

ANSER CubeSat 旨在監測伊比利半島的水庫和湖泊，伊比利半島是歐洲半島，西班牙是其一部分。 有趣的是，這顆衛星的名字來自西班牙語中「野鵝」的意思，這種動物以其編隊飛行的能力而聞名。

ANSER CubeSats 的機翼將在發射後展開，彼此間隔約 10 公里。 儘管它們距離很近，但立方體衛星的軌道高度仍為地面 500 公里。 機翼利用該高度存在的微量大氣來產生阻力和升力，使立方體衛星能夠機動到所需的位置。

一旦進入軌道，ANSER CubeSats 將使用其高光譜成像儀捕捉湖泊和水庫的高解析度影像。 這些影像將使他們能夠監測水位並識別藻華等潛在危害。 立方體衛星的成本相對較低，為監測水體提供了經濟實惠的解決方案。

雖然這種被動推進系統會縮短任務的壽命，但 ANSER CubeSats 的開發人員將其視為未來推出改進版本的機會。 隨著硬體功能的不斷進步和發射成本的降低，他們計劃每 2-3 年發射一次新的立方體衛星，而舊的立方體衛星將脫離軌道。

目前，ANSER CubeSats 的發射被擱置，因為 Vega 航班 VV23 在發射後正在接受檢查。 新發布日期的更新尚未公佈。 希望 ANSER CubeSats 很快就能起飛並展示機翼作為衛星推進手段的有效性。

來源：

– ESA – Vega 的無燃料立方體衛星可透過機翼維持編隊

– UT – 立方體衛星將測試水作為推進系統

– UT – 第一個帶有霍爾效應推進器的立方體衛星已經進入太空

– UT – 太空船可以配備使用水作為推進劑的微型推進器