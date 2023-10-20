觸覺感受器神經元中蛋白質凝聚物的機制

觸摸對於我們的身體、情緒和社交福祉起著至關重要的作用。 它對於感覺統合、情感表達和認知發展至關重要。 感知觸摸的能力使我們能夠與他人建立聯繫並了解周圍的世界。 但我們體內的細胞到底是如何感知和傳遞機械力的呢？

ICFO 和 IRB 巴塞隆納的研究人員最近在《自然細胞生物學》上發表的一項研究揭示了觸覺受體神經元中蛋白質凝聚物從液態轉變為固態的機制。 蛋白質縮合物是在多種生理和病理過程中發揮作用的生物分子複合物。

研究人員重點研究了一種名為 MEC-2 的蛋白質，它負責膜力學和離子通道活動。 他們發現 MEC-2 在觸覺感受器神經元中形成凝聚物。 透過螢光成像和分子顯微鏡技術，研究人員觀察到兩種不同的MEC-2 群體：細胞體附近有助於運輸的液體池，以及遠端神經突中的固體狀成熟群體，在觸摸過程中維持機械力。

進一步的實驗揭示了縮合過程背後的分子機制以及縮合物的機械性質如何隨時間變化。 研究人員還發現，另一種名為 UNC-89 的蛋白質可促進 MEC-2 凝聚物的剛性成熟，進而導致其生物學功能發生變化。

這些發現提供了對蛋白質凝聚物在機械轉導中的作用的深入了解，其中細胞將機械刺激轉化為電化學活動。 從流體到固態的轉變改變了冷凝物的功能，使它們能夠促進機械感覺過程中機械訊號的整合和轉換。

了解蛋白質凝聚物的功能對於創新療法和療法的開發具有重大意義。 它可能有助於識別與健康和疾病的剛性轉變相關的分子細節，並提供神經系統疾病的見解。

資料來源：《自然細胞生物學》（未提供 URL）

定義：

– 蛋白質凝聚物：在細胞中形成液體狀結構的生物分子複合物。

– 機械轉導：細胞將機械刺激轉化為電化學活動的過程。

– 剛性成熟：冷凝物從液態到固態的轉變。

– 機械感覺：細胞對機械力的感知。