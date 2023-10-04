由於罕見的疾病，交通警察局長的假期發生了毀滅性的轉變

溫哥華交通警察局長戴夫瓊斯 (Dave Jones) 與家人一起去不列顛哥倫比亞省南部內陸度假，這很快就變成了改變生活的經歷。 在度假期間，瓊斯醒來時發現手腳麻木，很快就病情惡化，包括聲音改變、吞嚥困難、失去平衡和複視。

瓊斯最初認為這是由於睡姿奇怪所致，於是前往奧利佛醫院尋求醫療協助。 然而，很明顯，先進的神經設備對於診斷是必要的。 在霍普期間，瓊斯摔倒在車外，一名陌生人幫助他回到車內。 他的妻子立即開車送他去了皇家哥倫比亞醫院，在那裡他最終被診斷出患有吉蘭-巴利綜合徵，這是一種罕見的疾病。

格林巴利症候群是一種快速進展的神經系統疾病，身體的免疫系統攻擊神經，導致肌肉無力和癱瘓。 確切原因尚不完全清楚，但通常是病毒或細菌感染所致。 瓊斯在出現症狀前約 10 天經歷食物中毒。

在醫院期間，瓊斯因無法吞嚥而不得不透過管子進食。 儘管他的神智完好無損，但他無法說話，有時呼吸困難。 在排除其他可能的原因後，瓊斯接受了吉蘭巴利症候群的治療。 他的康復預測是積極的，但他需要時間才能完全恢復體力。

瓊斯將於30月XNUMX日從大溫哥華交通警察局長的職位上退休。他強調了支持系統的重要性，並對家人，特別是妻子提供的幫助和照顧表示感謝。 瓊斯現在對生活中的點點滴滴有了新的認識，並計劃在退休後與親人一起享受特殊時刻。

來源：

– 全球新聞，Corus Entertainment Inc. 的一個部門。