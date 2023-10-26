NIST 開發出具有前所未有的解析度的尖端超導相機

美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的研究人員在成像技術方面取得了重大突破，創造了具有驚人 400,000 萬像素的超導相機。 這款非凡的裝置的像素比任何其他同類相機高出 400 倍，有可能徹底改變科學研究和生物醫學成像。

透過利用超導技術，這些相機可以捕捉遙遠天體發出的極其微弱的光訊號或分析人腦的特定區域。 憑藉著更高的像素數，科學家們設想了在各個科學領域的廣泛新應用。

NIST 開發的相機由超細電線網格組成，這些電線被冷卻到接近絕對零度的溫度。 這種低溫允許電流連續流動而沒有任何電阻，直到光子撞擊其中一根電線。 在那個精確的位置，超導性被破壞，從而能夠偵測到入射光子。 透過組合多個光子的位置和強度，形成詳細的影像。

超導相機的早期迭代僅限於數千像素，這使得它們對於許多應用來說不切實際。 增加像素數的主要障礙是將每個像素連接到相機的讀出線的挑戰，因為超導組件需要超低的工作溫度。

為了克服這一障礙，NIST 研究小組與 NASA 噴射推進實驗室和科羅拉多大學博爾德分校的合作者一起設計了一個巧妙的解決方案。 他們將來自多個像素的訊號整合到幾條室溫讀出線上。 透過在略低於最大閾值的電流下操作感測器，當光子撞擊像素時，超導性就會被破壞。 由此產生的電訊號可立即被偵測到，從而實現快速影像擷取。

新相機的設計採用超導奈米線的交叉陣列，類似井字棋遊戲。 每個像素代表垂直和水平奈米線交叉處的不同區域。 透過同時測量整行或整列像素的訊號，研究人員顯著減少了必要的讀出線數量。

這項突破使團隊能夠在幾週內將像素數從 20,000 迅速增加到驚人的 400,000。 將這項技術擴展到數千萬甚至數億像素的相機似乎完全可行。

在接下來的一年中，研究人員將專注於提高相機的靈敏度，以捕捉幾乎每個傳入的光子。 這項進步將使相機能夠在弱光任務中表現出色，例如對微弱的星系或遙遠的行星進行成像，為基於光子的量子計算做出貢獻，並透過利用近紅外光來可視化人體組織來幫助生物醫學研究。

由於 NIST 團隊的開創性工作，高解析度超導相機的未來看起來異常光明。

常見問題

什麼是超導相機？

超導相機是一種先進的成像設備，利用超導技術來偵測極其微弱的光訊號。 它的工作原理是將超細電線冷卻到接近絕對零，從而允許電流不間斷地流動，直到光子撞擊其中一根電線，破壞超導性並實現光子偵測。

超導相機更高像素數有哪些優勢？

增加超導相機的像素數有幾個優點。 它可以實現更高解析度的成像，有助於捕捉更詳細、更精確的影像。 此外，更高的像素數也擴展了相機的科學研究能力，例如檢查遙遠的天體或研究人腦的特定區域。

NIST 研究團隊如何克服將每個像素連接到相機讀出線的挑戰？

NIST 的研究人員開發了一種新穎的方法來解決將每個像素連接到讀出線的挑戰。 他們將多個像素的訊號整合到幾個室溫讀出線上，減少了所需連接的數量。 透過在略低於其最大電流閾值的情況下操作感測器，可以偵測到光子撞擊像素所造成的破壞，從而實現高效的影像擷取。

這種超導相機有哪些潛在應用？

NIST 開發的高解析度超導相機具有許多潛在的應用。 它可用於在低光源條件下捕捉太陽系外昏暗星系或行星的影像。 此外，它有潛力為基於光子的量子計算做出貢獻，並透過使用近紅外光可視化人體組織來協助生物醫學研究。