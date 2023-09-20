罕見的 150 億年前恐龍骨架將在巴黎拍賣

一具保存完好的彎龍骨架，被親切地暱稱為“巴里”，將於下個月在巴黎拍賣。 這種恐龍在 1990 世紀 2000 年代在美國懷俄明州被發現，最初由古生物學家巴里詹姆斯於 2.10 年修復，因此得名。 近日，義大利實驗室Zoic收購了這具骨架，並進行了進一步的修復工作。 巴里高 5 米，長 90 米，是一個異常完整的標本，其 80% 的頭骨和 XNUMX% 的整體骨骼都保存完好。

根據德魯奧酒店 (Hotel Drouot) 拍賣師亞歷山大·吉凱洛 (Alexandre Giquelo) 的說法，巴里 (Barry) 的完整性使其成為極其罕見的發現。 藝術品市場上的恐龍標本並不常見，每年全球僅有少量拍賣。 事實上，今年 293 月，一具巨型霸王龍的複合骨架（由三隻不同霸王龍的 9.4 塊骨頭組成）在蘇黎世的一次拍賣會上以 XNUMX 萬美元的價格售出。 這顯示了人們對此類化石的巨大興趣和價值。

彎龍是一種大型草食性恐龍，存在於侏羅紀晚期至白堊紀早期。 巴里的預計拍賣價格高達 1.2 萬歐元（1.98 萬美元），其稀有性和卓越的保存性提高了其價值。 此次拍賣為古生物學愛好者和收藏家提供了一個獲得非凡自然歷史作品的機會。 該骨架將在拍賣前公開展示，讓有興趣的人驚嘆於這個擁有 150 億年歷史的奇蹟。

來源：

- 路透社

-美國廣播公司新聞