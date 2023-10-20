天文學家偵測到最遙遠的快速電波爆發，揭露宇宙失蹤物質

一群天文學家有了一個令人興奮的發現——他們聲稱探測到了迄今為止觀測到的最遙遠的快速射電爆發。 這次爆發於 2022 年 30 月首次由澳洲平方公里陣列探路者 (ASKAP) 望遠鏡探測到，據信起源於一群合併的星系。 據估計，這次宇宙事件釋放的能量相當於太陽 XNUMX 年總排放量（壓縮到不到一毫秒）。

透過使用與射電望遠鏡相連的一系列碟形天線，研究人員能夠縮小射電爆發的來源範圍。 然後，他們利用歐洲南方天文台的甚大望遠鏡來尋找爆發的起源星系。 這項發現標誌著首次發現這種爆發比之前檢測到的任何快速射電爆發更古老、更遠。

快速射電爆發是強烈無線電發射的短暫脈衝，多年來一直困擾著天文學家。 雖然迄今為止已查明約 50 個，但科學家相信還有數千個等待被發現。 此外，研究表明這些爆發可以為測量宇宙質量提供有價值的見解。

目前用於估計宇宙質量的方法產生了相互矛盾的結果，對宇宙學的標準模型提出了挑戰。 然而，這項發現背後的研究人員提出，研究快速電波暴可以幫助填補這個難題的缺失部分。 具體來說，透過觀察這些爆發，科學家可以測量星系之間「缺失」的物質，並更準確地了解宇宙的品質。

研究的共同負責人瑞安·香農教授表示，宇宙中超過一半的預期正常物質都缺失了。 這種物質被認為位於星系之間的空間中，但其擴散和熱的性質使得使用傳統技術難以檢測。 該團隊的發現與已故澳洲天文學家 Jean-Pierre Macquart 的工作一致，後者在 2020 年證明，更遙遠的快速電波爆發揭示了星系之間的擴散氣體。

這項最新發現證實了快速電波暴在宇宙中的普遍存在，並強調了它們對於研究宇宙結構的潛在意義。 然而，團隊承認，當前一代望遠鏡在探測更遠的爆發方面可能已達到極限。 未來，將需要更強大的設備來揭開這些宇宙現象的奧秘。

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