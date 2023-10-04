NASA 的 OSIRIS-REx 太空船將歷史小行星樣本帶回地球

摘要：NASA 的OSIRIS-REx 太空船成功完成任務，於24 月2023 日將首個小行星樣本帶回美國。該太空船從小行星表面收集了太多樣本，導致「一觸即走」樣本的完成被延遲獲取機制（TAGSM）。 此外，NASA 還公佈了一顆正在逼近的小行星 Asteroid 6 SN4.8 的詳細信息，該小行星今天將以 XNUMX 萬公里的距離掠過地球。

NASA 的 OSIRIS-REx 太空船在飛行 7 億公里的距離後最近返回地球。 太空船降落在小行星貝努上，並從小行星表面收集了灰塵和岩石樣本。 然而，它帶回的樣本比預期多，這導致了樣本採集過程的延遲。 美國太空總署約翰遜太空中心 OSIRIS-REx 副館長 Christopher Snead 對從小行星收集到的豐富材料表示興奮。

在另一項開發中，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 提供了一顆正在逼近的小行星 Asteroid 2023 SN6 的詳細資訊。 這顆小行星目前正以每小時 30,564 公里的速度向地球行進，今天將在距離地球 4.8 萬公里的地方最接近地球。 儘管這個距離看起來很大，但考慮到天文尺度，它相對較小。

小行星 2023 SN6 大約 86 英尺寬，不足以被歸類為潛在危險天體。 它屬於近地小行星阿波羅群，以 1862 年卡爾雷因穆斯 (Karl Reinmuth) 發現的阿波羅小行星命名。 根據 NASA 的預測，這將是小行星 2023 SN6 第一次也是唯一一次近距離接近地球。

來源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 任務

– NASA 近地天體研究中心 (CNEOS)