2023 年日食：觀測「火環」日食的安全提示

日食將於 14 年 2023 月 90 日發生，北美洲、中美洲和南美洲都可以看到日食。 這次事件將是一個非凡的事件，美國的每個人都能夠目睹日偏食。 然而，那些更西邊的人會看到太陽的大部分被遮蔽。 只有那些在從俄勒岡州到德克薩斯州的特定路徑上的人，包括加利福尼亞州、愛達荷州、內華達州、亞利桑那州、猶他州、科羅拉多州和新墨西哥州等州，才有機會目睹“火環」。 在此現象期間，一顆略小於平均水平的新月將遮蔽約 XNUMX% 的太陽並持續近五分鐘。

雖然這事件令人興奮且獨特，但在觀測日食時優先考慮安全至關重要。 以下八個提示可確保安全、愉快地觀看此罕見活動：

1. 使用護目鏡：配戴專為安全觀賞日偏食而設計的日食眼鏡非常重要。 不戴護目鏡直視太陽可能很危險，因為太陽的亮度非常危險。 整個月食期間必須保護眼睛。

2.遠離繁忙道路觀察：建議在遠離繁忙道路的公園或空地觀賞日食。 找到一個安全的觀察地點至關重要，因為繁忙的人行道和道路可能會有潛在危險。

3.觀察天氣：注意天氣狀況，尤其是在美國西南部地區。 乾旱地區可能會發生強降雨和山洪，為日食觀測者帶來風險。 密切注意天氣更新並做出相應計劃。

4.保護皮膚：塗抹防曬霜並穿防護服，例如帽子和由紫外線防護係數布料製成的寬鬆衣服。 亞利桑那州、猶他州、科羅拉多州和新墨西哥州等位於科羅拉多高原的地區，由於海拔較高，可能會經歷更強烈的紫外線。 保護皮膚對於防止皮膚損傷至關重要。

5. 提前規劃並謹慎駕駛：避免在活動即將開始前匆忙趕往某個地點。 提前規劃您的旅行，查看互動式日食地圖，並取得您特定位置的日食時間表。 小心駕駛並確保您有足夠的時間到達指定的觀看地點。

6. 保持水分：觀察整個日食可能會讓人脫水，尤其是在高溫地區。 確保在整個活動期間喝大量的水並保持水分。

透過遵循這些安全提示，您可以安全地享受即將到來的 14 年 2023 月 XNUMX 日日食。在這個獨特的天體活動期間，請記住優先考慮您的健康並保護您的眼睛和皮膚。

定義：

– 日食：當月亮經過太陽和地球之間時發生的現象，遮擋了全部或部分太陽。

– 環形：一種日食，月亮看起來比太陽稍小，產生「火環」效果。

來源：

– 美國天文學會 AAS 日食工作小組（未提供 URL）

– Eclipsophile（未提供 URL）

– 外部雜誌（未提供 URL）

– KRQE（未提供 URL）