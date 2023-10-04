聖安東尼奧觀賞「火環」日食的最佳地點

14 月 1.45 日星期六，美國各地將出現被稱為“火環”的日環食。 見證這一天體事件最受歡迎的地點之一將是德克薩斯州的聖安東尼奧。 聖安東尼奧擁有 XNUMX 萬人口，是日食中心路徑上最大的城市。

雖然聖安東尼奧可能沒有被廣泛討論為這次日食的首選目的地，但它最近被認為是飛進、飛出日食之旅的最佳價值地點。 儘管當天雲層覆蓋的可能性為 61%，即使遊客不前往聖安東尼奧，它仍將是德克薩斯人觀看“火環”的主要地點。

日食預計將持續約三個小時，「火環」在中部時間上午 4 點 21 分可見，持續 11 分 52 秒。 這將是美國自 2012 年以來的首次日環食，也是 2039 年之前的最後一次日食。

聖安東尼奧已做好充分準備迎接這次日食的遊客。 這裡有超過 50,000 間飯店客房、寬闊的道路、種類繁多的餐飲選擇以及圍繞日食舉辦的眾多觀看派對和活動，是觀賞日食的黃金地點。 提醒遊客使用日食眼鏡來安全觀看，因為如果沒有適當的眼睛保護，直視太陽是不安全的。

聖安東尼奧已經組織了幾次觀看派對來慶祝日環食。 La Fiesta del Sol：慶祝太陽日環食活動將在 Scobee 教育中心舉行。 這個節日式的活動將包括食品車、演示、太陽能過濾望遠鏡以及供公眾觀看的實踐活動。

聖安東尼奧海洋世界還將舉辦日食派對，提供日食主題小吃和飲料、DJ 音樂，以及在日食期間乘坐過山車的機會。

對於那些尋求更輕鬆體驗的人來說，The Good Kind Southtown 將提前在草坪和戶外區域舉辦日食觀看派對。 客人可以參加免費瑜伽、享用早午餐，並品嚐名為“The Eclipse”的特殊太陽能主題雞尾酒。

其他觀看派對包括聖安東尼奧動物園、聖安東尼奧河畔凱悅酒店、聖荷西宣教教育中心、DoSeum 和艾森豪威爾公園。

聖安東尼奧正準備在「火環」日食期間為遊客和當地人提供難忘的體驗。 這是一個擁有自然美景和充滿活力的旅遊基礎設施的目的地，使其成為見證這一令人驚嘆的事件的理想場所。

來源：

– Timeanddate.com

– WhenIsTheNextEclipse.com