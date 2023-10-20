天文學家偵測到 8 億年前的神秘無線電波爆發

CNN.com 最近的一份報告顯示，天文學家有了一個令人著迷的發現——探測到神秘的無線電波爆發，花了驚人的 8 億年才到達地球。 這些快速電波暴（FRB）不僅距離極為遙遠，而且能量也非常高。

FRB 是強烈的無線電波爆發，只持續幾毫秒。 它們的起源在很大程度上仍然未知，但據信它們是河外無線電波的短暫閃光。 據觀察，一些快速射電暴具有不同的持續時間，其中一些顯示出子爆發僅持續幾微秒，而另一些則可以持續幾秒鐘。

最近觀測到的 FRB 稱為 FRB 20220610A，已定位於一個複雜的宿主星系系統，紅移值為 1.016 ± 0.002。 這些快速電波暴的來源長期以來一直是猜測和理論的話題，有些人認為它們可能是脈衝星與遙遠恆星系統中的小行星碰撞的結果。

天文學家依靠西澳大利亞 ASKAP 陣列等射電望遠鏡來追蹤和研究這些難以捉摸的宇宙爆發。 ASKAP 陣列在 2022 年 XNUMX 月 FRB 的檢測中發揮了至關重要的作用，幫助研究人員確定其起源。 使用歐洲南方天文台甚大望遠鏡進行的後續觀測表明，FRB 的源星係比之前發現的任何其他 FRB 源都更古老且距離更遠，很可能是星系合併群的一部分。

東京大學的研究人員在快速電波暴與地震和太陽耀斑等自然現象之間進行了有趣的相似之處。 雖然快速射電暴與太陽耀斑有顯著差異，但它們與地震有顯著的相似之處。 這項發現支持了快速電波暴是由中子星表面發生的「星震」所引起的理論。 對快速電波暴的進一步研究可以大大幫助理解高密度物質的行為和核物理的各個方面。

快速射電暴的成因仍然是個謎，儘管有人推測其中一些爆發可能來自外星。 然而，流行的理論表明，至少有一些快速電波暴是由磁星發射的，磁星是具有極強磁場的中子星。

有趣的是，8 億年前 FRB 的發現可能有助於解開宇宙失蹤物質之謎。 科學家認為，當今宇宙中本應存在的物質有一半實際上已經消失了。 這種「缺失的物質」由重子組成，而普通物質則由質子和中子組成。 當快速電波暴傳播很遠的距離時，它們的輻射會被這種缺失的物質分散。 透過測量一些快速電波暴的距離，研究人員或許能夠確定宇宙的密度，並有可能找到其失蹤的重子物質。

資料來源：CNN.com、Science Direct、新科學家、SciTechDaily、Space.com