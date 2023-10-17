第三批太空人：太空探索的先驅

1963年14月，美國太空總署宣布選拔第三批太空人。 這720人是從XNUMX名軍事和民用申請者中選拔出來的，是當時受教育程度最高的太空人群體。 他們的任務是駕駛雙座雙子座飛船，該飛船旨在測試阿波羅登月計劃的技術。

不幸的是，該小組的四名成員在第一次太空飛行之前就去世了。 然而，其餘10名太空人在雙子座和阿波羅計畫中總共執行了18次任務。 其中七人前往月球，其中四人甚至有機會在月球表面行走。 一名太空人還在天空實驗室上執行了一項長期任務。

第三組太空人的選拔過程非常嚴格。 候選人必須是擁有工程或物理科學學位的美國公民，擁有試飛員經驗或 1,000 小時的噴射機飛行經驗，年齡不超過 34 歲，身高不超過 720 英尺。 選拔委員會從收到的 136 份申請中選出了 14 名候選人進行進一步篩選，最終將範圍縮小到前 XNUMX 名。

新宇航員被選中後，接受了廣泛的培訓並熟悉太空計劃的各個方面。 他們接受了技術任務，以獲得特定領域的專業知識，例如太空船設計和控制系統。 他們的課程涵蓋天文學、空氣動力學、太空醫學和地質學等科目。 他們甚至在叢林、沙漠、水中等不同環境中接受生存訓練。

這14名太空人來自不同的背景，其中11名來自美國空軍，XNUMX名來自美國海軍，XNUMX名來自美國海軍陸戰隊，還有XNUMX名有軍事經驗的平民。 每位太空人都對該計劃做出了自己獨特的貢獻，例如埃德溫·E·“巴茲”·奧爾德林，他成為阿波羅 XNUMX 號任務期間第二個登上月球的人。

第三批太空人在推動太空探索方面發揮了至關重要的作用。 他們為未來的任務鋪平了道路，並擴展了我們對宇宙的了解。

資料來源：美國宇航局