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第三批太空人：太空探索的先驅

By曼波布雷西亞

十月六日
第三批太空人：太空探索的先驅

1963年14月，美國太空總署宣布選拔第三批太空人。 這720人是從XNUMX名軍事和民用申請者中選拔出來的，是當時受教育程度最高的太空人群體。 他們的任務是駕駛雙座雙子座飛船，該飛船旨在測試阿波羅登月計劃的技術。

不幸的是，該小組的四名成員在第一次太空飛行之前就去世了。 然而，其餘10名太空人在雙子座和阿波羅計畫中總共執行了18次任務。 其中七人前往月球，其中四人甚至有機會在月球表面行走。 一名太空人還在天空實驗室上執行了一項長期任務。

第三組太空人的選拔過程非常嚴格。 候選人必須是擁有工程或物理科學學位的美國公民，擁有試飛員經驗或 1,000 小時的噴射機飛行經驗，年齡不超過 34 歲，身高不超過 720 英尺。 選拔委員會從收到的 136 份申請中選出了 14 名候選人進行進一步篩選，最終將範圍縮小到前 XNUMX 名。

新宇航員被選中後，接受了廣泛的培訓並熟悉太空計劃的各個方面。 他們接受了技術任務，以獲得特定領域的專業知識，例如太空船設計和控制系統。 他們的課程涵蓋天文學、空氣動力學、太空醫學和地質學等科目。 他們甚至在叢林、沙漠、水中等不同環境中接受生存訓練。

這14名太空人來自不同的背景，其中11名來自美國空軍，XNUMX名來自美國海軍，XNUMX名來自美國海軍陸戰隊，還有XNUMX名有軍事經驗的平民。 每位太空人都對該計劃做出了自己獨特的貢獻，例如埃德溫·E·“巴茲”·奧爾德林，他成為阿波羅 XNUMX 號任務期間第二個登上月球的人。

第三批太空人在推動太空探索方面發揮了至關重要的作用。 他們為未來的任務鋪平了道路，並擴展了我們對宇宙的了解。

資料來源：美國宇航局

By 曼波布雷西亞

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