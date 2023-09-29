伊隆馬斯克的星鏈衛星為天文學帶來了挑戰

網路上流傳的一段新影片展示了馬斯克的星鏈衛星數量驚人，圍繞著地球呼嘯而過，引發了人們對天文學未來的擔憂。 該影片揭示了大約 5,000 顆 Starlink 衛星的存在，專家預測這個數字可能很快就會超過天空中可見星星的數量。

星鏈由馬斯克的 SpaceX 公司創建，旨在從太空提供全球寬頻網路覆蓋。 然而，天文學家擔心大量的衛星可能會幹擾他們的觀測。 衛星的反射表面可能會造成光污染並擾亂天體觀測，從而可能阻礙科學研究。

這種衛星擴散的潛在後果引起了科學界的警覺。 天文學家依靠晴朗、黑暗的天空來觀察和研究遙遠的星系、恆星和其他宇宙現象。 隨著數千顆星鏈衛星繞地球運行，障礙物和乾擾的風險也在增加。

正在努力解決這個問題。 SpaceX 已開始為其衛星配備遮陽罩，以降低其反射率並儘量減少對天文學的影響。 然而，隨著星鏈衛星數量的不斷增加，天文學家擔心即使這些措施也可能不夠。

儘管 SpaceX 仍然致力於改善這種情況，但星鏈衛星的擴散凸顯了科學界和私人航太企業面臨的挑戰。 在技​​術進步和維護天文學研究的完整性之間取得平衡需要協作和創新解決方案。

總之，馬斯剋星鏈衛星網路的快速發展給全世界的天文學家帶來了重大挑戰。 這些衛星的數量有可能超過天空中可見恆星的數量，對天文學的未來構成威脅。 當科學家和航太公司探索減輕影響的方法時，找到保護衛星通訊和科學發現的解決方案仍然是首要任務。

來源：

– 瑪莎威廉斯，“埃隆馬斯克的衛星佈滿天空，令人驚嘆的視頻顯示5,000 架星鏈飛機如何在地球周圍呼嘯而過，'很快就會超過星星的數量'， 」《每日郵報》。