據美國宇航局稱，五顆小行星將近距離掠過地球

美國太空總署已確定五顆小行星預計在不久的將來接近地球。 這些小行星的寬度從 20 英尺到 1050 英尺不等，將最接近我們的星球。

第一顆小行星寬約 20 英尺，將從距離地球約 352,000 英里的地方經過。 這顆相對較小的小行星將以每小時 11,000 英里的速度運行。

第二顆小行星大得多，寬度約為 330 英尺。 它將經過約 0.34 個天文單位 (AU) 的距離，約 31 萬英里。 這顆小行星的速度估計約為每小時 21,000 英里。

第三顆小行星寬約 525 英尺，將接近地球 0.048 天文單位（約 4.5 萬英里）。 預計速度約為每小時 4,800 英里。

第四顆小行星是這組小行星中最大的，寬度為 1050 英尺。 它將在大約 0.04 天文單位（約 3.7 萬英里）的距離處經過。 這顆小行星的速度預計為每小時 15,000 英里。

最後，第五顆小行星寬約 65 英尺，將接近地球 0.079 天文單位（約 7.4 萬英里）。 它將以每小時約 10,000 英里的速度行駛。

雖然這些小行星距離地球相對較近，但無需擔心，因為它們都不構成碰撞威脅。 美國太空總署定期監測小行星以追蹤其路徑並評估它們可能對我們的星球構成的任何潛在風險。

來源：

–美國宇航局

– 天文單位 (AU)：天文學中使用的長度單位，等於地球與太陽之間的平均距離（約 93 萬英里或 150 億公里）

– 光速：光在真空中傳播的速度，大約每秒 299,792 公里或每秒 186,282 英里。