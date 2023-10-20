五顆小行星將近距離掠過地球：速度、大小等

美國太空總署最近透露，五顆小行星將最接近地球，並將很快掠過地球。 這些小行星的速度、大小、距離和其他細節都非常有趣。

其中一顆名為小行星2023 TK15 的小行星預計將於今天（20 月2023 日）經過地球。更引人注目的是，在它接近地球的過程中，它將比月球本身更接近我們的星球。 小行星 15 TK380,000 與地球的距離僅 79,022 萬公里。 這塊太空岩石以每小時近 75 公里的驚人速度行進，寬度約為 XNUMX 英尺。

名單上的另一顆小行星是小行星 2020 UR，它相對較小，寬度僅 29 英尺。 它還將於 20 月 2.2 日經過地球，其軌道將使其距離地球表面最接近 46,490 萬公里。 NASA 表示，這顆小行星的移動速度約為每小時 XNUMX 公里。

雖然這些近距離的小行星可能聽起來令人震驚，但重要的是要注意這些小行星都不會對地球構成威脅。 他們只會經過並繼續他們的太空之旅。 對此類天體的研究和觀測提供了有關太陽系及其動力學的寶貴資訊。

美國太空總署對這五顆小行星的揭露凸顯了追蹤和監測近地天體的持續努力。 透過持續的研究和觀察，科學家可以增強我們對宇宙的理解，並有可能製定保護我們的星球免受未來威脅的策略。

資料來源：美國宇航局