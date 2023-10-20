古代超深鑽石揭示了超大陸的形成

一個國際專家小組分析了來自巴西和西非礦山的古代超深層鑽石，為超級大陸的形成、穩定和運動提供了新的線索。 這些鑽石形成於 650 億至 450 億年前的岡瓦納超大陸下方，為了解地球上複雜生命早期階段大陸的演化提供了寶貴的見解。

數百萬至數十億年前形成的鑽石可以提供有關地幔的資訊。 它們是少數能夠倖存下來並記錄超級大陸創造和毀滅的古代循環的礦物之一。 對這些超深鑽石的分析揭示了以前未知的地質過程及其在岡瓦納等超級大陸生長中的作用。

由瑞士伯爾尼大學蘇澤特·蒂默曼博士領導的專家小組對岡瓦納大陸深處形成的鑽石進行了年代測定。 他們發現鑽石是在 650 至 450 億年前超級大陸覆蓋南極時形成的。 在鑽石形成過程中，鑽石的母岩變得有浮力，輸送俯衝的地函物質和鑽石，有效地促進了超大陸從下方的生長。

大約 120 億年前，岡瓦納大陸開始分裂，形成了今天的大西洋等海洋。 這些鑽石攜帶著母岩中的內含物，在大約 90 萬年前的猛烈火山爆發期間被帶到了地球表面。 這些噴發發生在巴西和西非的大陸碎片上，這些碎片曾經是岡瓦納大陸的一部分。

這些超深鑽石的研究為了解大陸的形成和穩定提供了見解，最終促進了地球生命的早期演化。 這些鑽石的複雜歷史顯示它們在地球內垂直和水平移動，追蹤了超​​級大陸的形成和演化。 這項研究強調了鑽石在了解大陸的生長和運動方面的不可或缺的作用。

南非威特沃特斯蘭德大學正在進行鑽石內含物的實驗和分析，該大學正在開發新的同位素實驗室和方法。 該研究旨在加深我們對大陸如何演化和移動的理解，以及它們對地球生命發展和永續性的重要性。

來源：

– 「超深鑽石揭示了超大陸旋回、俯衝帶的資訊」 – Phys.org

– “岩石圈下鑽石年齡與超大陸旋回” – 《自然》