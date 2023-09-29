小行星接近地球：美國太空總署 (NASA) 在碰撞過程中發現了 5 顆太空岩石

美國太空總署最近宣布，目前有五顆小行星正在飛向地球，並將在未來幾天內近距離接近地球。 其中一顆小行星是一塊寬約 426 英尺的巨大岩石。 出於對潛在碰撞和對地球影響的擔憂，美國太空總署一直在密切監視這些小行星，以收集有關它們的速度、距離和軌蹟的數據。

小行星 2023 SE4 是正在逼近的太空岩石之一，估計寬度約為 45 英尺。 這顆小行星正以每小時 16,662 公里的驚人速度衝向地球。 不過，無需立即驚慌，因為它將在距離地球約2萬公里的地方安全地偏離地球。

NASA 雷達上的另一顆小行星是小行星 2023 RF9，大小範圍在 62 至 141 英尺之間。 這塊特殊的岩石已經以每小時 33,274 公里的速度移動，在近距離接近地球時將接近 4 萬公里。 雖然這看起來相對較近，但小行星與我們的星球之間仍然存在著很大的距離。

這些近距離接觸提醒人們太空岩石構成的潛在威脅。 儘管小行星實際上與地球相撞的可能性很小，但其影響可能是災難性的。 透過不斷的監測和研究，美國太空總署旨在了解這些小行星的行為和特徵，以更好地預測它們的運動並減輕未來的風險。

值得注意的是，這些接近的小行星不會對地球造成直接危險。 美國太空總署的先進技術和太空探測器使科學家能夠非常精確地追蹤這些太空岩石，從而在危險物體接近我們時建立早期預警系統。

隨著我們不斷探索和發現有關宇宙的更多信息，小行星的追蹤和監測在確保地球的安全和福祉方面發揮著至關重要的作用。