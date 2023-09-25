古代小行星樣本成功登陸地球

一個裝有 4.5 億年前岩石和塵埃的太空艙已安全抵達地球。 這個非凡的樣本估計重 250 克，是由 NASA 的 OSIRIS-REx 太空船於 2020 年 XNUMX 月從小行星貝努 (Bennu) 收集的。 科學家們渴望研究這些樣本，因為他們相信這將為了解行星形成、有機化合物的起源以及有助於地球生命發展的水的存在提供寶貴的見解。

研究這個小行星樣本的顯著好處之一是，它將提高人們對未來可能對地球構成威脅的潛在危險小行星的了解。 透過分析貝努的組成和結構，科學家可以完善對小行星行為的了解，並制定更好的行星防禦策略。

亞利桑那大學 OSIRIS-REx 首席研究員 Dante Lauretta 對有機會深入研究太陽系的秘密表示興奮。 他強調，將這些樣本運送到地球只是科學發現新篇章的開始。

樣本艙著陸後不久就被安全運送到臨時無塵室。 研究小組小心地拆解了膠囊並包裝了裡面的東西。 樣本將裝在密封罐中從猶他州運送到美國太空總署位於休士頓的約翰遜航天中心，在那裡，科學家將仔細檢查、稱重並記錄岩石和灰塵。 隨後，部分小行星樣本將分發給全球科學家進行進一步分析。

這個研究 4.5 億年前小行星樣本的前所未有的機會有可能徹底改變我們對太陽繫起源以及地球上生命存在條件的理解。 它代表了太空探索的一項非凡成就，展現了科學界的獨創性和協作。

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- 美國太空總署太陽系推特