STS-58：在太空進行生命科學研究

18 年 1993 月 58 日，哥倫比亞號太空梭開始執行 STS-2 生命科學太空實驗室 2 (SLS-58) 任務。 該任務旨在透過一系列前沿實驗來增進對太空飛行生理適應的理解。 STS-XNUMX 的七名機組人員包括指揮官 John E. Blaha、飛行員 Richard A. Searfoss、有效載荷指揮官 M. Rhea Seddon 博士、任務專家 William S. McArthur、David A. Wolf 博士、Shannon M. Lucid和有效負載專家Martin J. Fettman 博士。

任務的主要目標是研究心血管、肺臟、調節、神經前庭和肌肉骨骼系統，以深入了解太空飛行的生理反應。 在 14 天的時間裡，太空人進行了 14 項實驗，其中 XNUMX 項以太空人為實驗對象，其餘 XNUMX 項則使用實驗室老鼠。

為了優化主要研究人員的科學回報，原本超額認購的 Spacelab-4 任務被分成兩個任務。 此次STS-58任務為第二部分，被命名為SLS-2。 上一次 SLS-1 任務於 1991 年 XNUMX 月進行，涉及由 XNUMX 名機組人員進行的 XNUMX 項實驗。

哥倫比亞號太空梭從佛羅裡達州甘迺迪太空中心升空，進行了其一生中的第 15 次發射。 機組人員在安裝在太空梭有效載荷艙內的太空實驗室模組中工作。 該模組由歐洲太空總署（ESA）開發，並在先前的任務中使用過。

STS-58 上的實驗要求機組人員在任務之前和任務期間收集和分析大量數據。 例如，Lucid 和 Fettman 將導管穿過手臂靜脈插入心臟，直接測量失重對中心靜脈壓的影響。 機組人員還研究了感覺運動適應，利用帶有彩色圓點的旋轉圓頂和旋轉椅子來測量太空人在失重狀態下的感知和反應。

除了科學實驗外，機組人員還從事其他活動，例如參加延長軌道飛行器醫療計劃以及透過太空梭業餘無線電實驗與地面人員進行交流。 他們還藉此機會拍攝了 4,000 多張地球下方的照片。

整體而言，STS-58 任務是太空生命科學研究的一個重要里程碑。 它為太空飛行的生理適應提供了寶貴的見解，並為該領域的未來任務和實驗鋪平了道路。

來源：

–美國宇航局

– 歐洲航天局