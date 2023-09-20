5 顆小行星接近地球：大小、速度和距離詳細資料揭曉

美國太空總署已經確定了五顆小行星目前正在衝向地球，並將在未來幾天內接近地球。 這些小行星的大小和速度各不相同，其中一顆幾乎與建築物一樣大。 以下是有關每塊太空岩石的關鍵細節。

小行星 2023 SN1： 這顆寬度為 15 英尺的小行星目前正在飛向地球，並將於 20 月 58,306 日近距離掠過地球。它的行進速度為每小時 332,000 公里。 這顆小行星最近的距離僅XNUMX萬公里，比月球的距離還要近。

小行星 2023 RP9： 小行星 90 RP2023 寬度約為 9 英尺，也正向地球飛去，並將於 20 月 47,678 日最接近地球。它以每小時 881,000 公里的驚人速度移動，與地球的距離僅為 XNUMX 公里。

其餘三顆小行星尚未在來源文章中單獨描述，但它們在大小、速度和與地球的接近度方面可能具有相似的特徵。

小行星的這些近距離接觸提醒人們，在監測有可能與我們的星球近距離接觸的空間物體時，需要時時保持警惕。 美國太空總署和世界各地的其他航太機構持續追蹤小行星和其他天體，以確保及早發現並在必要時採取潛在的緩解策略。

值得注意的是，雖然這些小行星距離地球相對較近，但目前無需擔心，因為它們的計算軌跡顯示沒有重大碰撞威脅。 這些相遇為科學家提供了寶貴的機會來近距離研究這些太空岩石，並提高我們對其成分和行為的理解。

來源：

– NASA（美國國家航空航天局）