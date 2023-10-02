巨大小行星接近地球引發擔憂

小行星因其對地球的潛在威脅而成為太空科學家非常感興趣的物體。 這些遵循特定軌道的太空岩石可能會與我們的星球相撞並造成全球性破壞。 雖然大多數小行星都在木星和火星之間的小行星帶中發現，但有些小行星靠近地球，引發了對潛在影響的擔憂。

為了保護地球免受小行星威脅，美國太空總署使用先進的地面和天基儀器和天文台密切監測這些太空岩石。 其中包括 NEOWISE、ALMA、Pans-STARRS1 和 Catalina Sky Survey，它們提供了有關這些小行星的大小和特徵的詳細資訊。

特別值得注意的是小行星 349507（2008 QY）即將造訪地球。 這顆巨大的小行星寬約 2200 英尺，預計距離地球 6.32 萬公里。 它的相對速度估計高達每小時 75,457 公里。 這顆小行星屬於阿波羅家族，於 1989 年首次被觀測到。最後一次目擊是在今年稍早。

根據 NASA 的數據，如果小行星寬度超過 492 英尺，則被歸類為潛在危險的小行星。 小行星 2200 (349507 QY) 的寬度為 2008 英尺，超過了這個閾值，引起了極大的關注。 然而，目前的預測表明，它將安全地經過地球，不會造成任何危險。

在科學家繼續監測和研究小行星的同時，了解來自太空的潛在威脅至關重要。 隨著技術的進步，我們對這些宇宙物體有了更好的了解，並可以採取必要的預防措施來保護我們的星球免受可能的影響。

來源：

– 美國宇航局：https://www.nasa.gov

– HT 科技：https://tech.hindustantimes.com