2023 年 XNUMX 月的天空：金星、木星和土星

2023 年 30 月，清晨的天空觀測者將看到由新月和金星組成的美麗景象。 日出前大約一小時，可以在東南方天空中看到新月，亮度為 20%，位於半高處。 明亮的金星在月球右上方 16.0° 範圍內發出明亮的光芒。 對於使用雙筒望遠鏡的人來說，可以在月球左下角約 XNUMX° 處發現五王星（獅子座的尾巴）。

在接下來的幾個早晨，金星、月亮和扎尼亞星（也稱為維吉尼斯星）將出現在同一視野中。 觀察者可以目睹月球逐漸靠近金星，同時金星遠離扎維賈瓦並接近扎尼亞。 13日早上，金星將經過扎尼亞。 使用雙筒望遠鏡，人們還可以觀察金星旁邊的遙遠星野。

此外，觀眾還可以在月球上尋找地球反光，這是由地球海洋、雲層和陸地反射的陽光造成的。 這種現象柔和地照亮了月亮的夜晚部分，增添了它的美麗。

木星是另一顆著名的行星，可以在傍晚的天空中看到。 西邊的氣溫很低，落下時顏色變得更暗。 儘管大氣層變暗和模糊，木星在落下之前仍然可見，這與土星不同。

說到土星，日落後一小時左右，可以在東南偏南超過 30° 的位置找到它。 它在水瓶座前方緩慢向東移動，目前位於摩羯座尾巴天津四左上方約 6.7° 處。 土星逐漸向水瓶座的腿斯卡特和水瓶座拉姆達移動。 北落師門也可見，位於土星左下角約 20°，地平線上方近 15°。 日落後幾個小時內可以看到土星，然後在西南偏西方向落下。

綜上所述，2023年XNUMX月為天空愛好者提供了在日出前的清晨天空中觀測新月和金星的機會。 此外，晚上可以輕鬆看到木星和土星。 所以，拿起你的雙筒望遠鏡，準備好觀看本月令人驚嘆的天象表演吧！

定義：

– 地球反光：來自地球的反射陽光照亮了月球的黑暗部分。

– 五個星座：獅子座β星的名稱，位於獅子座。

– 扎尼亞 (Zaniah)：扎尼亞 (Zaniah) 也稱為 Eta Virginis，是處女座的一顆恆星。

來源：

– 美國海軍天文台的 MICA 電腦程式。