專家警告稱，小行星 Bennu 可能在 159 年內撞擊地球

一項新研究表明，未來 159 年內小行星有可能與地球相撞，並可能造成災難性後果。 愛爾蘭科克大學 (UCC) 的天文物理學教授伯特倫·比奇 (Bertram Bitsch) 警告說，小行星本努 (Bennu) 可能會撞擊我們的星球，對人類構成威脅。 雖然發生影響的幾率相對較小，為 2700 分之一，但後果可能是災難性的。

小行星貝努 (Bennu) 大小為 1640 英尺，被認為質量很大。 如果它與地球相撞，可能會形成一個 6 公里寬的隕石坑，並對大面積的建築物造成嚴重損壞。 這一令人震驚的預測是基於小行星未來可能經歷的引力遭遇的不確定性，這使得精確計算其軌跡變得困難。

積極的一面是，美國宇航局的奧西里斯-雷克斯航天器成功地從小行星本努收集了土壤樣本，並在幾天前將其帶回地球。 這些重要數據將幫助科學家了解宇宙的起源，並深入了解小行星本身。 此外，它將協助發展防禦機制，以保護地球免受潛在的小行星撞擊。

NASA 目前正在分析從小行星 Bennu 收集的 250 剋土壤。 這項研究將有助於更好地了解小行星，並可能製定偏轉或摧毀危險小行星的策略。 最終目標是確保地球的安全並防止未來發生災難性事件。

總之，雖然小行星碰撞的前景可能令人擔憂，但正在進行的研究和技術進步使我們能夠更好地了解並可能減輕這些風險。 透過進一步研究像貝努這樣的小行星，科學家們正在努力保護我們的星球和人類的延續。

來源：

– Echo Live：科克大學天文物理學教授 Bertram Bitsch

– 倫敦帝國學院的地球影響計劃

– NASA 的 Osiris-Rex 太空船