古老的樹木年輪揭示了 14,300 年前的巨大太陽風暴

一個國際科學家團隊的突破性發現揭示了大約 14,300 年前放射性碳水平的巨大飆升，為迄今為止發現的最大太陽風暴提供了線索。 這項研究在《皇家學會哲學彙刊 A：數學物理與工程科學》出版物中詳細介紹，涉及測量法國阿爾卑斯山發現的古樹年輪中的放射性碳水平。

透過檢查單一樹木的年輪，研究人員能夠識別出 14,300 年前的顯著放射性碳峰值。 這一峰值是由一場巨大的太陽風暴引起的，這場太陽風暴向地球大氣層釋放了大量的高能量粒子，我們將其與從格陵蘭島冰芯獲得的鈹測量值進行了比較。

研究發現，這場新發現的太陽風暴是同類事件中規模最大的，比先前發現的事件規模大兩倍。 這些被稱為「三宅事件」的太陽風暴在過去 15,000 年中已發生過九次，但從未被直接觀測到。

這項研究的結果引起了人們對類似太陽風暴對現代科技社會潛在災難性影響的擔憂。 該研究的主要作者愛德華·巴德（Edouard Bard）強調了極端太陽事件與放射性碳產生之間的聯繫，並強調這些風暴可能對電信、衛星系統和電網等現代基礎設施造成毀滅性後果。

利茲大學應用統計學教授蒂姆希頓強調，超級風暴期間可能對電網變壓器、導航和通訊衛星造成永久性損壞，並增加太空人的輻射風險。

了解和預測極端太陽事件對於保護地球的通訊和能源基礎設施至關重要。 儘管太陽觀測取得了進步，但關於太陽的行為、這些風暴的原因及其可預測性，仍有許多東西需要了解。

樹木年代學促進了保存完好的樹木的發現，不僅提供了對過去環境變化的見解，還提供了太陽活動的未知時間表。 它強調了理解極端太陽風暴對現代社會造成的風險的緊迫性，並強調了在這一領域進行進一步研究的必要性。

來源：

– Phys.org

– 《英國皇家學會哲學彙刊 A：數學物理與工程科學》