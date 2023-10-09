人工智慧協助小行星發現和研究

事實證明，人工智慧 (AI) 是發現和研究小行星的寶貴工具，並有可能保護地球免受潛在威脅。 華盛頓大學的研究人員最近發表了一項研究，展示了一種名為 HelioLinc3D 的演算法在識別潛在危險小行星方面的有效性。 在夏威夷測試期間，演算法成功發現了小行星 2022 SF289，這是一個寬近 600 英尺的大型物體，但目前不被認為是危險的。

在另一項進展中，美國太空總署強調了小行星 2023 TL 的接近，它將在今天最接近地球。 這顆小行星是迄今為止發現的 1,298,148 顆小行星之一，它將來到距離地球表面 3.1 萬公里以內，並以每小時 50,124 公里的速度飛馳。 雖然不被認為是潛在危險物體，但它大約有 140 英尺寬，大約有一架飛機的大小。

小行星 2023 TL 屬於近地小行星阿波羅群，以天文學家 Karl Reinmuth 發現的 1862 年阿波羅小行星命名。 有趣的是，這將是小行星 2023 TL 有史以來第一次近距離接近地球。 美國宇航局預計它在可預見的未來不會接近地球。

除了潛在的危害之外，小行星還蘊藏著寶貴的資源，並提供了對早期太陽系的深入了解。 夏威夷大學天文學研究所的天文學家伊斯特萬·薩普迪提出了一種透過將天基太陽輻射管理（SRM）屏蔽或遮蔽物繫在小行星上來緩解氣候變遷的方法。 這個防護罩將有助於減少 1.7% 的太陽強烈射線，為應對氣候變遷提供潛在的解決方案。

來源：

– 華盛頓大學研究

– 美國宇航局近地天體研究中心

– 夏威夷大學天文研究所天文學家 Istvan Szapudi 的提案