小行星：不只是太空中漂浮的岩石

小行星雖然看起來只是太空中漂浮的岩石，但實際上有不同的成分。 這些天體依其結構組成可分為三類。 最常見的類型是S型小行星，它由富含碳的物質組成。 另一方面，有主要由金屬組成的M型小行星和主要由矽酸鹽礦物組成的R型小行星。

在最近的新聞中，美國宇航局提供了一顆小行星的詳細信息，該小行星預計將在今天最接近地球。 這顆太空岩石被稱為小行星 2023 QC8，美國太空總署 (NASA) 使用其先進的地面和太空望遠鏡對其進行了追蹤。 預計它將以每小時 6 公里的速度飛向距離地球 22,741 萬公里的距離，這比洲際彈道飛彈 (ICBM) 還要快。

小行星 2023 QC8 屬於近地小行星阿莫爾群，其軌道延伸至地球以外，但不遠至火星。 該群以小行星 1221 Amor 命名，該小行星由比利時天文學家 E. Delporte 於 1932 年發現。

儘管小行星 2023 QC8 寬約 130 英尺，接近飛機大小，但它並未被歸類為潛在危險天體。 儘管與 2013 年對地球造成損害的車里雅賓斯克小行星相比，它的體積更大，但這顆太空岩石並沒有構成重大威脅。

有趣的是，今年早些時候一顆小行星確實撞擊了地球。 雖然它沒有造成 65 萬年前小行星滅絕恐龍的毀滅性影響，但它確實創造了一個奇觀。 二月，一顆隕石變成大氣火球並在德州麥卡倫附近墜毀。 這塊直徑約 1000 英尺、重 2 磅的岩石在距離地球表面約 21 英里的地方碎裂，導致該地區居民聽到巨大的爆炸聲。

小行星繼續吸引科學家和太空愛好者的注意。 研究這些天體有助於我們更好地了解太陽系的組成以及它們未來可能對我們的星球構成的潛在威脅。

定義：

– S型小行星：由富含碳物質組成的小行星。

– M型小行星：主要由金屬組成的小行星。

– R型小行星：主要由矽酸鹽礦物組成的小行星。

來源：

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