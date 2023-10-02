以字母“N”開頭的有趣恐龍

本文探討了恐龍的迷人世界，重點介紹了 12 種名字以字母「N」開頭的恐龍。 這些令人難以置信的生物生活在侏羅紀晚期和白堊紀晚期，為了解地球史前的過去提供了一個窗口。

這份名單上的恐龍之一是南雄龍，這是一種存在於白堊紀晚期的大型獸腳亞目恐龍。 它採用雙腳站立，體型適中，估計長約 13 至 16 英尺，重達 2,000 磅。 雖然它主要是食草動物，但也被認為是雜食動物。

另一種恐龍是尼多角龍，是白堊紀晚期的草食性恐龍。 它屬於角龍科，具有獨特的褶邊，飾有獨特的圖案。 儘管與三角龍有相似之處，三角龍仍然是專家們爭論的話題。

Nemegtosaurus 是一種泰坦蜥腳類恐龍，也生活在白堊紀晚期。 它以其非常長的脖子而聞名，這使得它能夠到達高處的樹木和植物。 儘管其確切飲食尚不清楚，但據信它是食草動物。

新獵龍是白堊紀早期的一種可怕的掠食者，是一種大型獸腳亞目恐龍。 它擁有鋒利的爪子和牙齒，是小型恐龍的熟練獵人。 Neovenator 的化石在英國懷特島被發現。

最後是內烏肯龍，一種生活在白堊紀晚期的大型草食恐龍。 這種恐龍屬於薩爾特龍科蜥腳類恐龍，被認為是迄今為止發現的較小的蜥腳類恐龍之一。 內烏肯龍的確切大小和重量仍在專家之間爭論。

這五種恐龍只是以字母“N”開頭的 12 種迷人恐龍的一瞥。 他們每個人都對地球古代居民的多樣性和複雜性提供了獨特的視角。 透過研究這些令人難以置信的生物，科學家可以繼續揭開我們星球史前過去的謎團。

來源：

– 倫敦自然史博物館

– 大英百科全書