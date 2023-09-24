火星協會宣布成立火星技術研究所：為人類定居火星鋪路

火星協會宣布了一項雄心勃勃的計劃，即建立火星技術研究所（MTI），其主要目標是開發支持人類在火星定居的基本技術。 認識到需要透過進步生物技術來應對紅色星球所面臨的挑戰，MTI 將成為尖端火星技術的中心。

火星協會主席羅伯特祖布林博士強調了一個致力於創造維持火星生命技術的機構的重要性。 雖然前往火星的交通正在迅速推進，但真正重要的是人類到達火星後生存和繁榮的能力。 MTI 旨在填補這一關鍵空白。

MTI的成立恰逢其時，與火星殖民的理念不謀而合。 麻省理工學院 (MIT) 已透過專利和許可發明成功創收，受到該學院的啟發，MTI 計劃走類似的道路。 它不僅將促進火星技術的發展，而且還旨在探索火星殖民地的經濟可行性。

火星上的生命提出了需要解決的重大挑戰。 這些挑戰包括勞動力稀缺、農業用地和能源有限。 為了克服這些障礙，MTI 將首先專注於生物技術。 生物技術的研究和創新將為自動化、機器人技術、人工智慧、基因工程、微生物食品生產、先進農業系統和合成生物學的進步鋪平道路。

祖布林博士強調了火星有限農業空間中光合作用效率低下的問題。 生物技術提供了一個有前景的解決方案來應對這項挑戰，同時滿足地球的需求。 透過開發以最少的土地需求進行大規模糧食生產的技術，MTI 旨在徹底改變我們在火星上維持生命的方式。

火星技術研究院的成立是人類探索火星定居的一個重要里程碑。 MTI 以生物技術為重點，旨在開發必要的技術，以確保人類在火星環境中的長期生存和繁榮。

資料來源：火星協會