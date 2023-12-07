氣候變遷與微生物：一項新研究揭示了海洋中溫室氣體的改變

仁川國立大學的科學家最近進行的一項研究揭示了氣候變遷對海洋微生物的影響以及隨後海洋中溫室氣體的變化。 這項研究的結果有助於更了解氣候變遷的嚴重性和海洋資源的重要性。

海洋變暖、酸化、脫氧和氮沉積等氣候變遷驅動因素對海洋中脆弱的微生物族群產生有害影響。 這些變化破壞了海洋微生物群落，而海洋微生物群落在一氧化二氮 (N2O) 和甲烷 (CH4) 等溫室氣體的產生中發揮著至關重要的作用。

由 Il-Nam Kim 教授領導的研究小組研究了氣候變遷因素對北太平洋西部海洋微生物的同時影響。 透過評估原核生物族群變化和代謝改變，科學家深入了解了氣候變遷如何影響海洋生態系統。

該研究強調了原核生物與海洋不同層的氣候變遷驅動因素之間的密切聯繫。 研究結果表明，長期暴露於已確定的氣候變遷因素可能會導致 N2O 產量增加、pH 值改變，並最終導致 CH4 排放量增加。 這些結果挑戰了先前關於原核生物和生物地球化學過程與氣候變遷相關的潛力的假設，強調需要重新評估氣候變遷對開放海洋生態系統的影響。

了解氣候變遷與海洋微生物之間的複雜關係對於制定有效策略以減輕氣候變遷對海洋生態系統的影響至關重要。 透過實施旨在減少海洋酸化和暖化的政策，可以穩定海洋中的微生物群落和溫室氣體循環。

這項開創性的研究有可能影響未來對海洋生態系統的研究。 它強調了考慮微生物在理解氣候變遷影響中的作用的重要性，並強調迫切需要優先考慮保護海洋資源。

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