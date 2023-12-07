研究揭示蝙蝠飲食的驚人多樣性

萊布尼茨生物多樣性變化分析研究所 (LIB) 的一項新研究透過對萊斯勒蝙蝠糞便的 DNA 分析，意外地發現了萊斯勒蝙蝠所食用的昆蟲種類範圍廣泛。 這項研究發表在《生物多樣性資料期刊》上，揭示了這些蝙蝠的飲食習慣，並強調了了解飲食偏好對物種保育的重要性。

確定小動物物種的飲食，特別是夜間活動的動物，可能具有挑戰性。 研究小組面臨額外的困難，因為萊斯勒的蝙蝠棲息在森林中，很難找到它們。 然而，透過在夜間在森林中用無線電發射器追蹤蝙蝠，研究人員能夠收集蝙蝠糞便樣本，其中含有有價值的 DNA。

研究小組使用專門設計的「鳥糞陷阱」從蝙蝠的棲息腔收集糞便。 糞便的 DNA 分析顯示，蝙蝠吃掉了 350 多種不同的昆蟲。 菜單包括各種飛蛾、蒼蠅、蚊子、甲蟲、臭蟲和其他小動物。

除了辨識昆蟲種類外，研究人員還觀察了所食用昆蟲的成分隨時間的變化。 XNUMX月下旬至XNUMX月下旬，物種數量穩定增加，但到XNUMX月中旬再次減少。 這些模式與某些昆蟲群體的活動模式一致。

LIB 元條碼部門負責人 Sarah Bourlat 博士對研究結果表示滿意，並指出這些資訊對於保育工作的重要性。 透過了解萊斯勒蝙蝠的首選獵物，自然資源保護者可以更好地保護蝙蝠本身及其獵物昆蟲所需的棲息地。

這項研究強調了 DNA 分析在研究野生動物物種飲食方面的價值，並有助於我們了解自然生態系統中捕食者與其獵物之間錯綜複雜的關係。 了解飲食偏好及其影響因素對於有效的保護和管理策略至關重要。

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