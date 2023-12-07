哈雷彗星將到達距離太陽最遠的地方

摘要：哈雷彗星，也稱為 1P 哈雷彗星，即將到達距離太陽最遠的地方，並開始返回內太陽系的漫長旅程。 這個週末對這顆著名的彗星來說是一個重大事件，它每 75 到 79 年繞太陽運行一次，只有在接近太陽時才能看到。

哈雷彗星目前已到達遠日點，將冒險遠離海王星軌道，到達的距離約為日地距離的 35 倍。 當它踏上漫長的旅程時，它將再次從地球的夜空中消失，讓天文學家和觀星者熱切地等待它的回歸。

不幸的是，我們大多數人在有生之年都沒有機會目睹哈雷彗星。 下一次目睹這顆彗星輝煌的機會將於 2061 年 1986 月下旬發生，預計屆時它將距離地球更近，並且可能會比 XNUMX 年更亮。

哈雷彗星以英國天文學家 Edmond Halley 的名字命名，他計算了哈雷彗星的軌道並預測了它在 18 世紀的回歸，哈雷彗星在歷史上曾多次引人注目。 它最著名的目擊事件之一發生在耶穌出生前後，導致一些人相信它可能是聖經中提到的「伯利恆之星」。 專家認為，像哈雷彗星這樣的彗星，以其恆星般的外觀和在天空中的運動，有可能引導東方賢士到達耶穌的出生地。

總而言之，雖然哈雷彗星現在已經處於距離太陽最遠的位置並開始了它的回歸之旅，但我們還需要幾十年的時間才能有機會再次目睹它的天體之美。 在那之前，我們只能驚嘆於廣闊太陽系的奧秘和奇蹟。